Dolar
34.33
Euro
37.25
Altın
2,736.32
ETH/USDT
2,499.20
BTC/USDT
69,639.00
BIST 100
8,891.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye'nin kredi notu S&P tarafından bu yıl içinde ikinci kez yükseltilmiştir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye'nin kredi notu S&P tarafından bu yıl içinde ikinci kez yükseltilmiştir. Üç büyük kredi kuruluşu, bir yılda iki kademe not artışıyla programımıza duydukları güveni göstermişlerdir." ifadelerini kullandı

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 02.11.2024 - Güncelleme : 02.11.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye'nin kredi notu S&P tarafından bu yıl içinde ikinci kez yükseltilmiştir

Ankara

Yılmaz, sosyal medya hesabındaki açıklamasında siyasi istikrar ve güven ortamında, Orta Vadeli Program çerçevesinde uygulanan politikaların olumlu sonuçlarının alınmaya devam ettiğini belirtti.

Dış ticaret rakamlarındaki olumlu görünümün cari açık üzerinde pozitif etki oluşturduğunu aktaran Yılmaz, makroekonomik göstergelerdeki iyileşmenin etkisiyle yatırımcıların Türkiye ekonomisine duyduğu güvenin arttığını vurguladı.

Fiyat istikrarını sağlamak üzere kararlılıkla uyguladıkları program sayesinde makroekonomik göstergelerin de hızla iyileşmekte olduğuna değinen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Dezenflasyon sürecinin devam etmesi, cari açıktaki olumlu görünümün sürmesi ve rezervlerimizin güçlenmesiyle birlikte Türkiye'nin kredi notu S&P tarafından bu yıl içinde ikinci kez yükseltilmiştir. Üç büyük kredi kuruluşu, bir yılda iki kademe not artışıyla programımıza duydukları güveni göstermişlerdir. Önümüzdeki dönemde dengeli büyüme kompozisyonun, azalan cari açığın, ekonomiye artan güvenin, iyileşen beklentilerin ve hızlanan dış kaynak girişinin enflasyondaki düşüşe önemli katkı sağlamasını bekliyoruz."

"İhracatta en yüksek ekim ayı değeri"

Yılmaz, ihracatın, ekim ayında yıllık yüzde 3,6 artışla 23,6 milyar dolar gerçekleştiğini ve ihracatta tüm zamanların en yüksek ekim ayı değerinin elde edildiğini de bildirdi.

Ekim ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatın 262,3 milyar dolar seviyesine yükseldiği bilgisini paylaşan Yılmaz, ihracattaki yukarı doğru ivmelenme ve ithalattaki azalış eğiliminin sürmesinin dış ticaret açığına olumlu yansıdığını kaydetti.

Yılmaz, şu değerlendirmeleri yaptı:

"2024'ün ilk 10 ayında dış ticaret açığındaki iyileşme yıllık yüzde 30,4 seviyesindedir. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı 2024 yılı ekim ayı itibarıyla 77,7 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. Dış ticaret göstergeleriyle birlikte turizm sektöründe elde ettiğimiz kazanımlar da dezenflasyon sürecini destekler niteliktedir. Turizmin çeşitlendirilmesi ve 12 aya yayılması amacı doğrultusunda kaydedilen gelişmelerle, yılın ilk 9 ayında turizm geliri yıllık yüzde 6,6 oranında artmış ve üçüncü çeyrek itibarıyla yıllıklandırılmış turizm geliri 58,8 milyar dolara ulaşmıştır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarım ve Orman Bakanlığından kuş gribi açıklaması
Ankara ve İstanbul'daki sembol yapılar "Kızılay" kırmızısıyla ışıklandırıldı
İzmir Metrosu'nda bazı yürüyen merdivenlerin çalışmaması tepkilere neden oluyor
Göç yolculuğundaki palamut Kastamonulu balıkçıların yüzünü güldürdü
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye'nin kredi notu S&P tarafından bu yıl içinde ikinci kez yükseltilmiştir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye'nin kredi notu S&P tarafından bu yıl içinde ikinci kez yükseltilmiştir

Bakan Şimşek: Bu yıl üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz

S&P, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2024 sonu itibarıyla milli gelirimizin 1,3 trilyon doları aşmasını bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2024 sonu itibarıyla milli gelirimizin 1,3 trilyon doları aşmasını bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Senegal Cumhurbaşkanı Fay'ın ziyaretine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Senegal Cumhurbaşkanı Fay'ın ziyaretine ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Son 4 ayda 26 puandan fazla enflasyon oranında bir düşüş oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Son 4 ayda 26 puandan fazla enflasyon oranında bir düşüş oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet