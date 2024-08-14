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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TİSK heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Harun Kutbe  | 14.08.2024 - Güncelleme : 14.08.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TİSK heyetini kabul etti Fotoğraf: Ahmet Okur/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve bazı bakan yardımcıları da yer aldı.

Eylül ayında açıklanacak 2025-2027 dönemi Orta Vadeli Program hazırlıkları kapsamındaki görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ülkemizin kalkınmasında en büyük paylardan biri de şüphesiz ki ekonomimize ve üretimimize katma değer katan, istihdama katkı sunan iş dünyamızın kıymetli temsilcilerine ait. Bu kapsamda, katılımcı bir anlayış ile konfederasyon temsilcileriyle fikir birliğine son derece önem veriyor, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kalkınma süreçlerini hep birlikte inşa ediyoruz. Yaptığımız çalışmalarla, orta vadede Türkiye'yi hep birlikte başta ekonomi ve sosyal refah olmak üzere her alanda hak ettiği noktaya taşımakta kararlıyız. Bu yolda elini taşın altına koyan, görüş ve önerileriyle çalışmalarımıza katkı sunan TİSK Başkanı Sayın Özgür Burak Akkol ve yönetimine teşekkür ediyorum."

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