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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Pozitif sonuçların refah seviyesi üzerindeki etkilerini görmeye başlayacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Enflasyon konusunda elde ettiğimiz pozitif sonuçların refah seviyesi, gelir dağılımı üzerindeki etkilerini önümüzdeki dönemde görmeye başlayacağız." dedi.

Harun Kutbe  | 03.09.2024 - Güncelleme : 03.09.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Pozitif sonuçların refah seviyesi üzerindeki etkilerini görmeye başlayacağız

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Enflasyon konusunda elde ettiğimiz pozitif sonuçların refah seviyesi ve gelir dağılımı üzerindeki etkilerini de önümüzdeki dönemde görmeye başlayacağız." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanan ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dezenflasyon sürecinin devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, enflasyonist baskıların azalmasının etkisiyle TÜFE'nin ağustos ayında yüzde 2,47 oranında arttığını bildirdi.

Yılmaz, gıda fiyatlarının düşmesi, döviz kurundaki ılımlı seyir ve yurt içi talebin artış hızının yavaşlamasının aylık enflasyonun bir önceki aya kıyasla düşük gelmesinde etkili olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Aylık enflasyonun artış hızının yavaşlamasıyla birlikte, yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla belirgin bir şekilde 9,8 puan azalarak yüzde 51,97’ye geriledi. Çekirdek enflasyon göstergelerinin (B ve C) yıllık enflasyonlarında da belirgin düşüşler kaydedildi.

Enflasyonla mücadele konusunda ekonomik programımızı kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz. Güçlü siyasi ve sosyal sahiplenme ile enflasyonda sağladığımız sonuçlarla öngörülebilirliği arttırıyor, istikrar içinde büyüme hedefimize katkıda bulunuyoruz. Enflasyon konusunda elde ettiğimiz pozitif sonuçların refah seviyesi ve gelir dağılımı üzerindeki etkilerini de önümüzdeki dönemde görmeye başlayacağız. Açıklayacağımız güncellenmiş OVP ile mal ve hizmet piyasalarının daha etkin işlev görmesini sağlayacak ve piyasada rekabeti artıracak politikalar vasıtasıyla enflasyon üzerindeki ataleti kırmayı ve uzun dönemli beklentileri iyileştirerek dezenflasyonun reel ekonomi üzerindeki maliyetini hafifletmeyi amaçlıyoruz."

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