Dolar
33.55
Euro
36.77
Altın
2,465.94
ETH/USDT
2,638.20
BTC/USDT
58,951.00
BIST 100
9,809.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Rize'de sektör paydaşları toplantısında konuşuyor.
logo
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Önümüzdeki dönemde yeni yatırım müjdelerinin gelmesini bekliyoruz

Harun Kutbe  | 13.08.2024 - Güncelleme : 13.08.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Önümüzdeki dönemde yeni yatırım müjdelerinin gelmesini bekliyoruz Fotoğraf: Ahmet Okur/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Uluslararası firmaların ülkemize yatırım kararını açıkladığı döneme girdik, önümüzdeki dönemde yeni müjdelerin yeni haberlerin gelmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, X’de @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin sahip olduğu genç nüfus güçlü ekonomi için kritik öneme sahip
Mersin'de bir kişi ev ve otomobilini ateşe verdi
Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Uzmanlar Suriye'nin Hama şehrindeki depremi değerlendirdi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Önümüzdeki dönemde yeni yatırım müjdelerinin gelmesini bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Önümüzdeki dönemde yeni yatırım müjdelerinin gelmesini bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, haziran ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TESK'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 60. yıl dönümünde Erenköy Direnişi'ni ve şehitlerini andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 60. yıl dönümünde Erenköy Direnişi'ni ve şehitlerini andı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ülkemizi her türlü tehdit karşısında çok daha güçlü bir konuma taşımaya kararlıyız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ülkemizi her türlü tehdit karşısında çok daha güçlü bir konuma taşımaya kararlıyız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Temel öncelik olarak gördüğümüz enflasyonla mücadelemizi sürdürüyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Temel öncelik olarak gördüğümüz enflasyonla mücadelemizi sürdürüyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet