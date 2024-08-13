Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Önümüzdeki dönemde yeni yatırım müjdelerinin gelmesini bekliyoruz
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Uluslararası firmaların ülkemize yatırım kararını açıkladığı döneme girdik, önümüzdeki dönemde yeni müjdelerin yeni haberlerin gelmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
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