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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İngiltere'de yatırımcılarla buluşacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın İngiltere'ye ziyarette bulunacak.

Harun Kutbe  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İngiltere'de yatırımcılarla buluşacak

Ankara

Yılmaz, ziyaretinde küresel finans çevreleriyle temaslarda bulunacak ve bu kapsamda Londra'da fon yöneticileri ve yatırımcılarla görüşecek.

Londra Borsası'nda düzenlenecek yuvarlak masa toplantısında finans çevreleriyle bir araya gelecek Yılmaz, Global Türk Capital’in düzenlediği "Türkiye ve Çevresinde Özel Sermaye Yatırımları 2025 Görünümü Konferansı"nda, Türkiye'nin 2025 yılı ekonomik görünümü ve makro politikalarına ilişkin bir sunum gerçekleştirecek. Ayrıca Dünya Türk İş Konseyi'nin Birleşik Krallık üyeleriyle buluşacak.

Yılmaz, programının ikinci gününde ise uluslararası fonların yöneticileriyle özel bir toplantı yapacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın ziyareti kapsamında, Türkiye ekonomisinin yatırımcılara sunduğu fırsatlar ve küresel finans çevreleriyle işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik mesajlar vermesi bekleniyor.

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