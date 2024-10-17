Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2025 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifimiz sosyal refahı artırıcı yaklaşıma sahip
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifimiz, yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı destekleyen, sosyal refahı artırıcı yaklaşıma sahiptir." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "2025 Merkezi Yönetim Bütçesinde bütçe giderlerinin 14 trilyon 731 milyar lira, gelirlerinin ise 12 trilyon 800 milyar lira olacağını öngörmekteyiz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz şunları söyledi:
"2025 bütçesinde deprem bölgesinin iyileştirilmesi, afetlere karşı dirençliliğin artırılması için 584 milyar lira tutarında ödenek öngörülmüştür."
"Yükseköğretim de dahil eğitim bütçemizi 2025'te 2 trilyon 181 milyar liraya yükseltiyoruz, yüzde 14,8 oranla en büyük payı eğitime ayırıyoruz."
"SGK'dan yapılacak sağlık harcamalarını da eklediğimizde sağlık alanına bütçeden ayrılan toplam kaynak, 2 trilyon 435 milyar liraya ulaşmaktadır."
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