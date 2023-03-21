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Ekonomi

Credit Suisse AT1 tahvil sahipleri, kayıpları için olası yasal yolları değerlendiriyor

İsviçre, ABD ve İngiltere'den avukatların, UBS-Credit Suisse anlaşmasıyla 17,3 milyar dolarlık AT1 tahvilinin silinmesinin ardından Credit Suisse AT1 tahvil sahipleriyle olası bir dava için görüşmeler yaptığı bildirildi.

Bahattin Gönültaş  | 21.03.2023 - Güncelleme : 21.03.2023
Credit Suisse AT1 tahvil sahipleri, kayıpları için olası yasal yolları değerlendiriyor

Berlin

Hukuk firması Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan'dan yapılan açıklamada, Credit Suisse AT1 tahvil sahipleri ile tahvillerin silinmesinin ardından görüşmelerde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, Credit Suisse AT1 tahvil sahipleriyle olası bir yasal işlemin başlatılması için yarın bir araya gelineceği bildirildi.

UBS ile Credit Suisse arasındaki anlaşmada, nominal değeri 16 milyar franklık (17,3 milyar dolar) sermaye benzeri borçlanma aracı olan ek tier 1 (AT1) tahvili silinmişti. Böylece Credit Suisse AT1 tahvillerinin sahiplerinin hiçbir şey alamayacağı ortaya çıkmıştı.

Credit Suisse'in kurtarılması bankaların tahvil fiyatlarının baskı altında olması nedeniyle Avrupa piyasalarında oynaklığa neden olmuştu.

AT1 tahvilleri, 2008'deki küresel finansal krizden sonra bankaların çökmesine karşı şokları absorbe etmeye yardımcı olması için Avrupa'da piyasaya sürülürken, söz konusu tahvillerle bankaların kriz zamanlarında bu kadar hızlı çökmemesi için ek bir tampon oluşturması amaçlanıyordu.

Avrupa'da AT-1 tahvil piyasasının büyüklüğü yaklaşık 250 milyar avro olarak biliniyor.

Şimdiye kadar, AT-1 tahvilleri Avrupa'da sadece bir kez silindi. 2017‘de İspanyol Santander Bankası'nın, iflasın eşiğine gelen rakibi Banco Popular'ı 1 avro karşılığında satın alması sırasında silinmişti.

İşten çıkarma

Bu arada, Credit Suisse'in UBS tarafından devlet desteğiyle "acil" bir şekilde devralınmasının on binlerce istihdama mal olabileceği belirtildi.

Financial Times'ın haberinde, 2 bankanın 120 bin olan istihdamının üçte birinin ortadan kaldırılabileceği kaydedildi.

Öte yandan, kredi derecelendirme kuruluşları Moody's ve Standard & Poor's, Credit Suisse'in satın alınmasının ardından UBS'in notlarının görünümünü düşürdü.

Moody's, Credit Suisse'i satın alması sonrası UBS'in uzun vadeli mevduat ve kıdemli teminatsız notlarının görünümlerini "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

Standard & Poor's da UBS'nin görünümünü "durağan"dan "negatif"e düşürdü.

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