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Ekonomi

CNN: ABD Hazine Bakanı Yellen, daha fazla banka birleşmesinin gerekebileceğini söyledi

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın bankaların üst yöneticilerine (CEO) daha fazla banka birleşmesinin gerekli olabileceğini söylediği bildirildi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 19.05.2023 - Güncelleme : 19.05.2023
CNN: ABD Hazine Bakanı Yellen, daha fazla banka birleşmesinin gerekebileceğini söyledi

New York

CNN'nin isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, Yellen'ın dün büyük bankaların CEO'larıyla yaptığı toplantıda, daha fazla banka birleşmesinin gerekli olabileceğini belirttiği aktarıldı.

Yellen'ın söz konusu ifadelerinin piyasadaki bazı endişelere rağmen, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin banka birleşmelerine ısınmaya başladığına dair kanıt sunduğu aktarılan haberde, düzenleyicilerin istikrarı bozan banka iflasları yerine güçlü bankaların daha zayıf olanları devraldığı şirket birleşmelerini tercih ettiği öne sürüldü.

Banka yöneticileriyle toplantı yapılmıştı

Yellen, dün ekonominin mevcut durumunu görüşmek üzere banka yöneticileriyle bir araya gelmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yellen'ın likidite ve sermayesiyle ABD bankacılık sisteminin güçlü ve sağlam olduğuna dair ifadelerini yinelediği kaydedilmişti.

Yellen'ın marttaki banka iflaslarının ardından alınan önlemlerin, bankacılık sistemine güveni güçlendirdiği ve finansal bulaşmanın etkilerini hafiflettiğini söylediğine işaret edilen açıklamada, Hazine Bakanlığının bankacılık sektöründeki koşulları yakından izlemeye devam ettiği aktarılmıştı.

Açıklamada ayrıca, Yellen'ın Kongrenin borç limitini acilen ele alması gerektiğini, ABD borcunun temerrüde düşmesinin bankacılık sistemi ile yerel ve küresel ekonomi üzerinde ciddi sonuçları olacağının altını çizdiği ifade edilmişti.

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