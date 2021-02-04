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Ekonomi

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi 30 milyon dolarlık yatırımla Türkiye'de üretime başlıyor

Dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi Xiaomi, 30 milyon dolarlık yatırımıyla 2021 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'de akıllı telefon üretimine başlayacağını duyurdu.

Tolga Yanık   | 04.02.2021
Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi 30 milyon dolarlık yatırımla Türkiye'de üretime başlıyor

İstanbul

Xiaomi açıklamasına göre, şirketin İstanbul Avcılar'da açacağı fabrika ile Türkiye, markanın dünyada üretime geçtiği dördüncü ülke olacak.

Marka, bu yatırımıyla hem mavi yaka hem beyaz yaka olmak üzere yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlayacak.

Salcomp iş birliği ile hayata geçirilecek fabrika, yıllık 5 milyon adet telefon üretim kapasitesine sahip olacak.

"14 bin metrekare arazi üzerine kurulu fabrikamızla Türkiye’de üretime başlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Usher Liu, Xiaomi ailesi olarak 2019 yılında Türkiye'de başlayan yolculuğun kendilerini bu noktalara getirmesinden büyük gurur duyduklarını belirterek, "Bizi ilk günden bu yana kucaklayarak Türkiye'nin bir numaralı akıllı telefon markası yapan ve en sevilen teknoloji markalarından biri olarak benimseyen Türk halkına teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Xiaomi olarak en önemli önceliklerinin bulundukları her bölgede katma değer yaratarak o bölgenin yerel bir parçası haline gelmek olduğunu aktaran Liu, şunları kaydetti:

"Bu sebeple Türkiye'nin üretim yapacağımız dördüncü ülke olmasından dolayı çok mutluyuz. Bizim için en değerli pazarlardan biri olan Türkiye'de yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederek çalışmalarımızı her zaman bir adım öteye taşımayı arzu ediyoruz. Yaklaşık 14 bin metrekare arazi üzerine kurulu fabrikamızla Türkiye'de üretime başlayacak olmaktan duyduğumuz heyecanı paylaşmak isterim."

Dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi

Salcomp Avrupa Direktörü David Chang ise Türkiye'ye yeni teknolojiler kazandırabilmek ve Türk üreticisini pazarda bir adım daha öne taşıyabilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediğimiz bu yatırım hepimiz için bir başlangıç. Bu topraklarda daha büyük işlerin altına imza atacak olmaktan mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticileri arasında bulunan Xiaomi, İrlanda merkezli analiz şirketi Statcounter'ın verilerine göre, Samsung (yüzde 28) ve Apple'ın (yüzde 27) ardından yüzde 10'luk pazar payıyla dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi konumunda bulunuyor.

Xiaomi'nin yanı sıra dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Oppo ve Tecno da geçen aylarda Türkiye'ye yatırım kararı aldığını ve 2021 yılı içerisinde üretime başlayacaklarını açıklamıştı. Öte yandan, akıllı telefon pazarının önemli aktörlerinin de aralarında bulunduğu diğer üreticilerin de Türkiye'ye yapacağı yatırımları açıklaması bekleniyor.

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