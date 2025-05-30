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Ekonomi

Çin'in öncülüğünde Uluslararası Arabuluculuk Örgütünün kuruluşuna ilişkin sözleşme imzalandı

Çin'in öncülük ettiği Uluslararası Arabuluculuk Örgütünün (IOMed) kuruluşuna ilişkin sözleşme Hong Kong'da imzalandı.

Emre Aytekin  | 30.05.2025 - Güncelleme : 30.05.2025
Çin'in öncülüğünde Uluslararası Arabuluculuk Örgütünün kuruluşuna ilişkin sözleşme imzalandı

Pekin

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, düzenlenen törende sözleşmeyi imzalayan 32 ülke, örgütün kurucu üyeleri olurken 50 ülke ve 20 uluslararası örgütün temsilcileri kuruluşa tanıklık etti.

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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, örgütün, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın amaç ve ilkelerine uygun olarak uluslararası hukukta arabuluculuk mekanizmasına dair boşluğu gidermeyi ve küresel yönetişime katkı sağlamayı amaçladığını belirtti.

Örgütün uluslararası anlaşmazlıkların dostane çözümünü teşvik edeceğini vurgulayan Bakan Vang, "IOMed'in doğuşu, uluslararası ilişkilerde 'Sen kaybedersen ben kazanırım' anlayışına dayalı sıfır toplamlı oyun mantığının aşılmasına katkı sağlayacaktır." dedi.

Merkezi Hong Kong olacak

Vang, örgütün merkezinin Hong Kong olacağını belirterek, bölgenin İngiliz sömürge yönetiminden Çin'e iadesinin, uluslararası anlaşmazlıkların barışçı çözümüne başarılı bir örnek teşkil ettiğini dile getirdi.

Hem Anglosakson hem kıta Avrupası hukukuna uygun bir sistemi bulunan Hong Kong'un arabuluculuk için uygun koşullara sahip olduğuna işaret eden Vang, örgütün şehrin uluslararası statüsünü güçlendireceğini vurguladı.

İmzacı ülkelere sözleşmeyi bir an evvel onaylayarak yürürlüğe koyma çağrısı yapan Bakan Vang, tüm ülkeleri katılmaya davet etti.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu de IOMed'in, Hollanda'nın Lahey şehrindeki Uluslararası Adalet Divanı (UAD) ve Daimi Tahkim Mahkemesine (PCA) eş değer statüde olacağını ifade etti.

Örgütün, ülkeler arasında, bir ülke ile başka ülkelerin vatandaşları arasında ve özel uluslararası tüzel kişilikler arasında arabuluculuk yapması amaçlanıyor.

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