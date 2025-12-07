Dolar
Ekonomi

Çin'in döviz rezervleri kasımda 3 trilyon 346 milyar dolara ulaştı

Çin'in döviz rezervlerinin değerinin, kasım ayında 3 trilyon 346 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

Emre Aytekin  | 07.12.2025 - Güncelleme : 07.12.2025
Çin'in döviz rezervleri kasımda 3 trilyon 346 milyar dolara ulaştı

Pekin

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Kasım 2025 dönemine ilişkin döviz rezervi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin döviz rezervlerinin değeri, kasım ayı sonunda bir önceki aya göre 3 milyar dolar artarak 3 trilyon 346 milyar dolara ulaştı.

Rezervlerin değeri ekim ayına kıyasla yüzde 0,09 artış kaydetti.

İdareden yapılan açıklamada, kasım ayında ABD doları endeksinin düştüğü, buna karşın küresel finansal varlıkların fiyatlarının karışık seyrettiği, döviz rezervlerindeki artışın takas işlemleri ile varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığı belirtildi.


