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Ekonomi

Çin Merkez Bankası ters repo işlemleriyle piyasaya sıcak para aktardı

Çin Merkez Bankasının (PBoC) politika faizini sabit tutma kararı sonrası ülkede kredi faiz oranları değişmezken banka, ters repo işlemleriyle piyasaya sıcak para aktarmayı sürdürdü.

Emre Aytekin  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
Çin Merkez Bankası ters repo işlemleriyle piyasaya sıcak para aktardı

Pekin

PBoC'den yapılan açıklamada, ters repo işlemleriyle, piyasaya yüzde 1,8 faizle 7 gün vadeli 460 milyar yuan (64,53 milyar dolar) aktarıldığı bildirildi.

Açıklamada, işlemlerin, bankacılık sistemindeki likiditeyi yeterli seviyede tutmayı amaçladığı kaydedildi.

Banka, ters repo işlemlerinde menkul varlıkları ileri tarihte geri satmak üzere satın alarak piyasaya nakit sağlıyor.

PBoC, 15 Kasım'da 1 yıl vadeli faiz oranını (politika faizi) sabit tutarken, Orta Vadeli Kredi Aracı (MLF) ve ters repo işlemleriyle piyasaya büyük miktarda para aktarmıştı.

Bankadan yapılan açıklamada, MLF ile bankalara yüzde 2,5 faizle 1 yıl vadeli 1 trilyon 450 milyar yuan (203,4 milyar dolar), ters repo işlemleri ile de yüzde 1,8 faizle 7 gün vadeli 495 milyar yuan (69,44 milyar dolar) aktarıldığı bildirilmişti.

Bankanın faiz kararının ardından bu hafta başında açıklanan 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranları (gösterge faiz) da sabit kalırken, geçen haftaki ters repo işlemlerinin vadesi geldiğinde benzer miktarda tekrarlandığı gözlendi.

Bankanın bu adımı, hükümetin gayrimenkul sektöründeki düşüş ve yerel yönetimlerin borçlanma problemlerinin büyüme üzerinde yarattığı baskıya karşı reel ekonomiyi teşvik edici para politikasına yöneldiğinin işareti olarak değerlendiriliyor.

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