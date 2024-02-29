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Ekonomi

Çin liderliği, ekonomide "şeffaf ve tahmin edilebilir" ortamın gereğine işaret etti

Çin liderliği, 2024'te ülkenin ekonomik durumun iyileştirilmesi için proaktif bütçe ve para politikalarının yanı sıra "şeffaf ve tahmin edilebilir" bir siyaset ortamının sağlanması gerektiğini vurguladı.

Emre Aytekin  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
Çin liderliği, ekonomide "şeffaf ve tahmin edilebilir" ortamın gereğine işaret etti Fotoğraf: Fuat Kabakcı/AA

Pekin

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisinin (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu, yasama ve danışma meclislerinin gelecek hafta yapılacak yıllık genel kurulları öncesinde toplandı.

Devlet Başkanı Şi Cinping'in başkanlığında yapılan toplantıda, hükümetin meclise sunacağı yıllık çalışma raporu tartışıldı.

Ülkenin en üst düzey yönetim organı olan 24 kişilik Siyasi Büro'nun toplantısında, 2023'te uluslararası ortamın olağan dışı karmaşıklığı karşısında reform, kalkınma ve istikrarı koruma çabalarında yol alındığı, Kovid-19 ile mücadele sürecinde başarılı bir geçişle ekonomik toparlanmanın ve büyümenin sağlandığı belirtildi.

"Şeffaf ve tahmin edilebilir siyaset ortamı"

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı olan 2024'ün, 2021-2025 yıllarını kapsayan 14. Beş Yıllık Plan'ın hedeflerine ulaşılması için kritik bir yıl olduğuna değinilen toplantıda, hükümetin istikrarı korurken yüksek nitelikli kalkınmayla ilerleme hedefi doğrultusunda çalışması gerektiği ifade edildi.

Toplantıda hükümetin yeni dönemde ekonominin dinamizminin geliştirilmesi, risklerin etkisiz kılınıp engellenmesi, toparlanmanın ivmesinin güçlendirilmesi, sosyal beklentilerin artırılması ve insanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için çaba göstermesi gerektiği kaydedildi.

Proaktif bütçe politikasının güçlendirilmesi ve etkinliğinin artırılması, ihtiyatlı para politikasının daha esnek, ılımlı, belirgin ve etkin uygulanması gerektiğine işaret edilen toplantıda, "şeffaf ve tahmin edilebilir" bir siyaset ortamının sağlanması gerektiği vurgulandı.

Toplantıda, modern bir endüstriyel sistemin kurulmasına çalışılması, yeni üretici güçlerinin gelişiminin hızlandırılması, reformların derinleştirilerek ekonominin dışa açılımının genişletilmesi, kent-kır entegrasyonunun ve bölgeler arası koordineli kalkınmanın teşvik edilmesi, düşük karbonlu kalkınmada ilerleme sağlanması gerektiğinin altı çizildi.

Yasama meclisi işlevini gören Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇHUK) ile danışma meclisi işlevindeki Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın (ÇHSDK) yıllık genel kurul toplantıları gelecek hafta başkent Pekin'de eş zamanlı yapılacak.

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