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Ekonomi

Çiftçilere verilen 2020 yılı gübre destekleri katlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere 2020 yılı destekleri kapsamında dekar başına verileceği duyurulan katı-organik-organomineral gübre destekleri iki katına çıkarıldı.

Zeynep Canlı   | 05.03.2021
Çiftçilere verilen 2020 yılı gübre destekleri katlandı

Ankara

"2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak kararla, çiftçilere sağlanan 2020 yılı gübre destekleri katlanmış oldu.

Buna göre, katı-organik-organomineral gübre için dekar başına verilmesi kararlaştırılan 10 liralık destek 20 liraya yükseltildi.

2020 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi'nde yer alan çiftçilere, bazı ürünler için mazotla birlikte sağlanan gübre destekleri de iki katına çıkarıldı.

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için daha önce 8 lira olarak duyurulan gübre desteği 16 liraya yükseldi.

Çeltik, kütlü pamuk, nohut, kuru fasulye, mercimek, patates, yağlık ayçiçeği, soya, dane mısır, kuru soğan, kanola, aspir, yaş çay, fındık, yem bitkileri, zeytin ve diğer ürünlere sağlanacağı belirtilen 4 liralık gübre desteği de 8 lira oldu.

Söz konusu ürünlerde daha önce verileceği duyurulan mazot destekleri aynen devam edecek. Gübre desteğindeki artışla birlikte, toplam destek miktarı da yükselmiş oldu.

Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanlığı yürütecek.

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