Çiftçilere bugün 94,3 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı, 94 milyon 265 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına bugün aktarılacağını bildirdi.
Ankara
Bakanlığın NSosyal hesabından, söz konusu destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yapıldı.
Kırsal kalkınma yatırım desteğinin çiftçilerin hesaplarına bugün aktarılacağı belirtilen açıklamada, "94 milyon 265 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.