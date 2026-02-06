Dolar
Ekonomi

Çiftçilere bugün 94,3 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, 94 milyon 265 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına bugün aktarılacağını bildirdi.

Serhat Tutak  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
Çiftçilere bugün 94,3 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi yapılacak

Ankara

Bakanlığın NSosyal hesabından, söz konusu destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yapıldı.

Kırsal kalkınma yatırım desteğinin çiftçilerin hesaplarına bugün aktarılacağı belirtilen açıklamada, "94 milyon 265 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.

