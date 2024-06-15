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Ekonomi

Çiftçilere 88,4 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı 88 milyon 368 bin liralık destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

Erhan Cihan Ünal  | 15.06.2024 - Güncelleme : 15.06.2024
Çiftçilere 88,4 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi yapıldı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "88 milyon 368 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktardık. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, hayvan hastalıkları tazminatı desteği 68 milyon 299 bin lira, sertifikalı tohum üretim desteği 9 milyon 5 bin 132 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği 3 milyon 743 bin 963 lira, mazot ve gübre desteği 3 milyon 237 bin 825 lira, hayvan gen kaynakları desteği 3 milyon 145 bin 80 lira ve manda ve malak desteği 937 bin lira oldu.

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