Çiftçilere 406 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi yapıldı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 406 milyon 132 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.
Ankara
Yumaklı, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu ödemelerin çiftçilerin hesaplarına gönderildiğini kaydetti.
406 milyon 132 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) December 8, 2023
Hayırlı ve bereketli olsun.🌱 pic.twitter.com/uNgBtVzIZa
Paylaşımdaki görselde, destek çeşitleri ve miktarları şu şekilde açıklandı:
"Bitkisel ürün sigortası desteği 296 milyon 471 bin 282 lira, tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedelinin desteklenmesi 37 milyon 357 bin 365 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği 33 milyon 879 bin 12 lira, bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi 22 milyon 591 bin 578 lira, sertifikalı tohum üretim desteği için 7 milyon 438 bin 383 lira, Uzman Eller Projesi desteği 4 milyon 820 bin 330 lira, sertifikalı fidan üretim desteği 2 milyon 730 bin 389 lira ve AR-GE desteği 843 bin 661 lira."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.