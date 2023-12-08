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Ekonomi

Çiftçilere 406 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 406 milyon 132 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

Cüneyt Kemal Özkök  | 08.12.2023 - Güncelleme : 08.12.2023
Çiftçilere 406 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi yapıldı

Ankara

Yumaklı, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu ödemelerin çiftçilerin hesaplarına gönderildiğini kaydetti.

Paylaşımdaki görselde, destek çeşitleri ve miktarları şu şekilde açıklandı:

"Bitkisel ürün sigortası desteği 296 milyon 471 bin 282 lira, tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedelinin desteklenmesi 37 milyon 357 bin 365 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği 33 milyon 879 bin 12 lira, bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi 22 milyon 591 bin 578 lira, sertifikalı tohum üretim desteği için 7 milyon 438 bin 383 lira, Uzman Eller Projesi desteği 4 milyon 820 bin 330 lira, sertifikalı fidan üretim desteği 2 milyon 730 bin 389 lira ve AR-GE desteği 843 bin 661 lira."

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