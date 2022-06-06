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Ekonomi

Cif, İstanbul Boğazı'nda 29 tondan fazla atık topladı

Unilever Ev Temizlik ve Hijyen Kategorisi Pazarlama Direktörü Mine Mavi, Temizken Güzel projesiyle 2 yılda İstanbul Boğazı'na 27 Cif Çöpkapar yerleştirdiklerini ve bunlarla 29 tondan fazla atık topladıklarını bildirdi.

Gökhan Yıldız   | 06.06.2022
Cif, İstanbul Boğazı'nda 29 tondan fazla atık topladı

Iİstanbul

Temiz ve bakımlı alanların insanlar üzerinde yarattığı olumlu duygulardan hareketle 2020’den bu yana Temizken Güzel hareketini yürüten Cif, proje kapsamında İstanbul'un temizliğine katkıda bulunuyor, insanları da bu konuda harekete geçmeye teşvik etmeyi sürdürüyor.

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla İstanbul Boğazı Alarm Veriyor isimli farkındalık çalışmasına imza atan marka, "Atıkların toplanması kadar gezegenin bu atıklardan el birliğiyle korunması da önemlidir." mesajını verdi.

Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında yapılan ışık ve hologram gösterisiyle İstanbul Boğazı ve denizlerdeki kirlenmeye dikkati çekildi.

Etkinlikte, denizdeki yüzey atıklarını toplamak için Kadıköy, Karaköy, Eminönü, Aşiyan, Ortaköy ve Galataport bölgelerine yerleştirilen Cif Çöpkaparlardan eş zamanlı yeşil ışık yansıtıldı.

Deniz üzerinde düzenlenen hologram gösterisi ile atıkların neden olduğu kirlenme hakkında bilgi verilirken izleyiciler Temizken Güzel hareketine katılmaya, atıklar konusunda daha sorumlu ve bilinçli bir yaşam sürmeye davet edildi.

Etkinlikte konuşan Unilever Ev Temizlik ve Hijyen Kategorisi Pazarlama Direktörü Mine Mavi, Temizken Güzel projesiyle 2 yılda İstanbul Boğazı'na 27 Cif Çöpkapar yerleştirdiklerini ve bunlarla 29 tondan fazla atık topladıklarını bildirdi.

Atıkların denizlere karışmasını engellemenin çok daha kıymetli olduğunu vurgulayan Mavi, "İşte o yüzden Dünya Çevre Günü vesilesiyle Temizken Güzel hareketinin bir parçası olmaya ve daha bilinçli hareket etmeye davet ediyoruz. Çünkü her birimiz atıklarımızı çöplere atarak geleceğimizi değiştirebiliriz." diye konuştu.

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