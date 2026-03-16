Chint Solar Türkiye Grubu, Kançal Enerji'nin DGES projesinde ekipman ve mühendislik süreçlerini yönetecek
Chint Solar Türkiye Grubu, Kançal Enerji'nin Konya'nın Ereğli ilçesinde kuracağı 12,51 megavat kapasiteli Kuzukuyu Lisanslı Depolamalı Güneş Enerji Santrali'nin (DGES) tüm ekipman ve mühendislik süreçlerini yönetecek.
Ankara
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Chint Solar Türkiye Grubu, yenilenebilir enerji dönüşümüne katkı sağlayacak yeni bir lisanslı depolamalı güneş enerjisi santrali için önemli bir adım attı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Konya'nın Ereğli ilçesinde Kançal Enerji'ye ait 12,51 megavat kapasiteli Kuzukuyu Lisanslı DGES'in bu yılın son çeyreğinde devreye alınması planlanıyor.
Proje için yerli panel kullanılacak
Chint Green Energy'nin uçtan uca çözüm sağlayıcısı olduğu ve yap-devret iş modeliyle hayata geçirilecek santralde, 12 megavat kurulu güce sahip Astronergy yerli üretim "620 Wp TOPCon" güneş panelleri kullanılacak.
Projede ayrıca Chint Power'ın üstün sıcaklık koruma teknolojisine sahip, toplamda 10 megavat elektrik kurulu gücünde 350 kilovat inverterleri yer alacak.
Depolama altyapısında, her biri 4,17 megavatsaat kapasiteli, sıvı soğutmalı konteyner tip 3 Chint Power batarya sistemi kullanılarak tam entegre bir enerji üretim ve depolama yapısının oluşturulması hedefleniyor.
Söz konusu projede, Chint Green Energy, yatırıma ilişkin mühendislik süreçlerinin uçtan uca yönetimini üstlenirken Chint Power, enerji depolama sistemleri ve inverter çözümleriyle, Astronergy de yerli üretim güneş panelleriyle projeye katkı sağlayacak.
Bu iş birliği, Chint Grup'un yenilenebilir enerji alanındaki sermaye verimliliğini sağlama, mühendislik ve teknoloji yetkinliklerini bir araya getirecek.
"Proje, güçlü bir enerji ekosisteminin gelişimine destek olacak"
Proje sahibi ve Kançal Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kançal, sürdürülebilir enerji yatırımları için önemli bir projeye adım atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Konya Ereğli'de kurulacak 12,51 megavatsaat kapasiteli lisanslı depolamalı güneş enerjisi santrali kapsamında, Chint Green Energy ve iştirakleriyle işbirliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu yatırımın hem şirketlerimiz hem de ülkemizin yenilenebilir enerji hedefleri açısından önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, uzun vadede sürdürülebilir ve yüksek katma değer üreten sonuçlar doğurmasını temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Chint Solar Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Kaya da şirketin güçlü yetkinliklerini tek bir projede bir araya getirmenin önemli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Uçtan uca yönetimini üstlendiğimiz bu lisanslı depolamalı güneş enerjisi projesinde, Chint Green Energy'nin bu tür yatırımlara ilişkin mühendislik gücü, Chint Power'ın enerji depolama sistemleri ve inverter çözümleri ile Astronergy'nin yerli üretim güneş panellerini entegre ederek projeye yüksek katma değer sağlıyoruz. Bu yatırımın, Türkiye'nin yenilenebilir enerji altyapısına önemli bir katkı sunacağına inanıyor, uzun vadede sürdürülebilir ve güçlü bir enerji ekosisteminin gelişimine destek olacağını öngörüyoruz."