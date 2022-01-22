Dolar
13.46
Euro
15.26
Altın
1,834.53
ETH/USDT
2,504.90
BTC/USDT
35,676.00
BIST 100
2,011.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Çekte bankanın ödemekle sorumlu olduğu miktar 3 bin 600 liraya çıkarıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB), çekte muhatap bankanın ödemekle sorumlu olduğu miktar 2 bin 670 liradan 3 bin 600 liraya yükseltildi.

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 22.01.2022
Çekte bankanın ödemekle sorumlu olduğu miktar 3 bin 600 liraya çıkarıldı

İstanbul

TCMB'nin Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, çekte muhatap bankanın hamile ödemekle sorumlu olduğu miktar 2 bin 670 liradan 3 bin 600 liraya yükseltildi.

Bu değişikliğin ardından söz konusu madde, tebliğde şu şekilde yer aldı:

"Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için, karşılığının hiç bulunmaması halinde; çek bedeli 3 bin 600 lira veya üzerinde ise 3 bin 600 lira, çek bedeli 3 bin 600 liranın altında ise çek bedelini ödemekle yükümlüdür. Karşılığının kısmen bulunması halinde ise çek bedeli 3 bin 600 lira veya altında ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı 3 bin 600 liraya tamamlayacak bir miktarı, çek bedeli 3 bin 600 liranın üzerinde ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak 3 bin 600 lirayı ödemekle yükümlüdür."

Öte yandan yapılan değişiklikle, tebliğin geçici ikinci maddesinde de değişikliğe gidildi.

Değişiklikle, bu tebliğden önce yayımlanan tebliğlere göre bastırılan çeklerden ötürü muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için 3 bin liraya kadar ve kısmen karşılığının bulunması halinde ise bu miktarı her çek yaprağı için 3 bin liraya tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla yükümlü kılındı. Söz konusu tutar, daha önce 1.680 lira olarak belirlenmişti.

Tebliğ 28 Ocak Cuma günü yürürlüğe girecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya'da Kovid-19’a karşı kısmi OHAL ülkenin 3'te 2'sine genişletilebilir
Fransa'da 400 bin 851 Kovid-19 vakası tespit edildi
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka artışı yavaşladı
ABD'de Kovid-19 takviye aşılarının faydası 3 ayrı araştırmayla doğrulandı
Türkiye'de 72 bin 555 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Çekte bankanın ödemekle sorumlu olduğu miktar 3 bin 600 liraya çıkarıldı

Çekte bankanın ödemekle sorumlu olduğu miktar 3 bin 600 liraya çıkarıldı

15 soruda 'Vadeli TL mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi'

TCMB yılın ilk Enflasyon Raporu'nu 27 Ocak'ta Ankara'da açıklayacak

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
TCMB'nin resmi rezerv varlıkları aralıkta 111,2 milyar dolara geriledi

TCMB'nin resmi rezerv varlıkları aralıkta 111,2 milyar dolara geriledi
Merkez Bankası rezervleri 109,5 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 109,5 milyar dolar oldu