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Ekonomi

Çek ve bonoyu elektronik ortama taşıyacak düzenleme hazır

Ticaret Bakanı Pekcan, çek ve bonoların bankacılık altyapısıyla iletişim halindeki bir elektronik sistem üzerinden düzenlenmesine imkan tanıyacak çalışmanın tamamlandığını açıkladı.

Merve Özlem Çakır  | 24.02.2019
Çek ve bonoyu elektronik ortama taşıyacak düzenleme hazır

Ankara

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AA muhabirine, çek ve bononun ticari hayatta reel sektör tarafından kullanılan yaygın kredilendirme araçları olduğunu söyledi. 

Özellikle çeklerin piyasada yarattıkları hacmin bankacılık sektörünün piyasaya sağladığı toplam ticari kredi büyüklüğünün yaklaşık üçte birine denk geldiğine dikkati çeken Pekcan, her yıl 20 milyonun üzerinde çekin ibraz edildiğini bildirdi.

Pekcan, ciro mekanizmasıyla her bir çekin birden fazla ticaretin finansmanına aracılık ettiği düşünüldüğünde, tüm bu işlemlerin güvenliğinin sağlanmasının büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Son 10 yılda internet bankacılığının hayatın pek çok alanına girdiğine işaret eden Pekcan, bankalarda havale, EFT, kredi çekme, kredi kartı işlemleri ve benzeri pek çok işlemin elektronik ortamdan doğrudan gerçekleştirilebilir hale geldiğini hatırlattı.

"Çek ve bononun dolaşımı anlık izlenebilecek"

Bakan Pekcan, Türkiye'nin "ticaretin en kolay ve en güvenli şekilde yapıldığı ülke" olması için hareket ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Modern çağın getirdiği bu olanakları ticari hayatla bütünleştirme noktasında yeni bir adım atıyoruz. Bu doğrultuda, bakanlığımızca fiziki olarak tedavülde bulunan çek ve bonolara alternatif olacak şekilde, çek ve bonoların bankacılık altyapısıyla iletişim halindeki bir elektronik sistem üzerinden düzenlenmesine imkan tanıyacak 'elektronik çek ve bono' uygulamalarına yönelik bakanlık çalışmalarını tamamladık. Uygulamanın hayata geçirilmesiyle fiziki çek ve bonoda görülen sahtecilik, tahrifat, çalınma, kaybolma, cirantaların takip edilememesi ve fiziksel basım maliyeti gibi birçok sorun da ortadan kalkacak."

Uygulama sayesinde kambiyo taahhüdüne taraf olanlar düzenleme, ciro, aval ve ibraz gibi tüm işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirebileceğini aktaran Pekcan, "Böylece ciro, aval ve ibraz gibi tüm işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek, çek ve bononun dolaşımı anlık izlenebilecek ve cirantanın ve aval verenin geçmiş çek ve bono ödeme performansına erişebilecek, ayrıca gerektiğinde ilgili tarafla elektronik ortamda iletişim kurma olanağına sahip olacak." diye konuştu.

Bonolarda karekod düzenlemesi

Pekcan, güvenli ticaret hacminde artış sağlanması ve kayıt dışının engellenmesi bakımından da bu uygulamanın ekonomiye önemli katkı sağlayacağına değinerek, söz konusu çalışma kapsamında daha önce uygulamaya alınan karekodlu çeke ilaveten, bonolarda da karekod uygulamasına başlanılması hususunda gerekli düzenlemelere yer verildiğini bildirdi.

Karekodlu bono uygulaması sayesinde alacaklının, düzenleyenin geçmiş ödeme performansına erişebileceğini ve bonoyu kabul edip etmeme kararını bu bilgi ışığında verebileceğini vurgulayan Pekcan, söz konusu uygulamaların kolay ve güvenli ticaretin en önemli yasal temellerinden biri olacağını sözlerine ekledi.

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