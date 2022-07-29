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Ekonomi

Çay çöpünden mangal kömürü üretimi devam ediyor

Rize'nin başlıca geçim kaynağı olan çayın atıklarından mangal kömürü üretilmesi amacıyla kurulan fabrikada üretim devam ediyor.

Fikret Delal   | 29.07.2022
Çay çöpünden mangal kömürü üretimi devam ediyor Fotoğraf: Fikret Delal/AA

Rize

Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Belediyesince çay atıklarının mangal kömürü ve elektrik üretiminde değerlendirilmesi amacıyla Rize Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan fabrikada incelemelerde bulundu.

Fabrikayı gezerek çalışmaları takip eden Metin, fabrikada çay çöpünün işlenerek mangal kömürüne dönüştürülmesini gazetecilerle birlikte gözlemledi.

Metin, burada gazetecilere, fabrikanın 1 aydır seri üretimde olduğunu söyledi.

Fabrikalardan çay çöplerinin alındığını kaydeden Metin, "Çay çöpünün yüzde 30'unu karbon yaparken çıkan yüzde 25'lik metan gazını da aynı anda elektriğe çeviriyoruz. Böylece saatte 0.8 megawat elektrik gücüne ulaşmış oluyoruz. Ayrıca kuru çay çöpü işlem görürken yüzde 25 sıvı çıkıyor. Bununla ilgili Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Bir taraftan odun diğer taraftan yakıt çalışmamız sürüyor." dedi.

Yapılan çalışmanın son derece doğal olduğuna işaret eden Metin, "0 karbon, doğaya hiçbir zararı olmayan en güzel çevreci kömür olarak addediyoruz. 6800 kalori seviyesinde, 5-6 saat mangalda kalabilen Ar-Ge ile birlikte daha iyiye gitmesini istediğimiz bir meta Rize Belediyesi olarak üretmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Atık maddeden sıfır atığa en uygun proje olduğu için Türkiye genelinde projeden ödüller beklediklerini kaydeden Metin, "Sosyal yönüne baktığımızda tesiste 50 kişilik istihdam yapılıyor. Pazarlamasını gündeme getirdiğimizde daha fazla sayıda insanı istihdam edeceğiz. Burada yapacağımız elektrik üretimi ve çatısında yapacağımız güneş paneli ile elde edeceğimiz gelir burada istihdam edeceğimiz personelin giderini karşılamış olacak." diye konuştu.

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Çay çöpünden mangal kömürü üretimi devam ediyor

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