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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AA Editör Masası'nda gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor, soruları yanıtlıyor
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Ekonomi

CANLI - Bakan Bayraktar: Bu yıl farklı lokasyonlarda 57 milyon varillik petrol rezervi tespiti yaptık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yıl farklı lokasyonlarda 57 milyon varillik petrol rezervi tespit edildiğini ve bunun değerinin 4 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Ekip  | 30.07.2025 - Güncelleme : 30.07.2025
CANLI - Bakan Bayraktar: Bu yıl farklı lokasyonlarda 57 milyon varillik petrol rezervi tespiti yaptık Fotoğraf: Harun Özalp/AA

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AA Editör Masası'nda gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor, soruları yanıtlıyor.

Bakan Bayraktar, bu yıl farklı lokasyonlarda 57 milyon varillik petrol rezervi tespit edildiğini ve bunun değerinin 4 milyar dolar olduğunu bildirdi. 

Bayraktar, Diyarbakır genelinde kaya gazı ve kaya petrolü olarak değerlendirilen 4 ila 6 milyon varillik potansiyel olduğunu açıkladı.

Bayraktar, gelecek yıl, Karadeniz'de ikinci fazın tamamlanmasının ardından üretilen doğal gazla 8 milyon hanenin ihtiyacının karşılanacağını duyurdu.

Bayraktar, 2 Ağustos Cumartesi günü Azerbaycan'dan gelecek doğal gazın, Kilis üzerinden Halep'e ihracatının başlayacağını bildirdi.

Bayraktar, Türkiye'nin ikinci yüzer üretim platformunun 2027 Aralık'ta Uzak Doğu’dan Türkiye'ye hareket edeceğini bildirdi.

Bayraktar, yeni yasama döneminde meclise nükleer enerji alanında küçük modüler reaktörlerle ilgili bir düzenleme sunmayı hedeflediklerini açıkladı.

Bayraktar, çalışmalar tamamlanınca Suriye'ye 900 megavata yakın elektrik verileceğini ve böylece orada 1,6 milyon hanenin ihtiyacının karşılanacağını bildirdi.

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