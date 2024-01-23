Dolar
30.27
Euro
32.84
Altın
2,028.19
ETH/USDT
2,189.70
BTC/USDT
39,224.00
BIST 100
7,950.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

CANiK'in yeni tabancası Hollywood filmlerinde de kullanılacak

CANiK'in yeni özel tasarım silahı TTI Combat, Hollywood'un önde gelen filmlerinde oyuncuların da tercihi olarak vizyona çıkacak.

Göksel Yıldırım  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
CANiK'in yeni tabancası Hollywood filmlerinde de kullanılacak

Ankara

Alınan bilgiye göre, hafif ve orta kalibre silah üreticisi CANiK, ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen ve ateşli silah endüstrisi profesyonellerini 46'ncı kez bir araya getiren SHOT Show'da yeni ürün lansmanı yaptı.

Atıcılık ve avcılık alanında dünyanın en büyük fuarı olan SHOT Show kapsamında CANiK, Taran Tactical Innovations (TTI) ile işbirliği kapsamında ürettiği yeni özel tasarım silahı CANiK TTI Combat'ı tanıttı.

Hollywood ünlülerinin atış eğitmeni, TTI Kurucusu Taran Butler, John Wick filmi başta olmak üzere birçok başyapıtın eğitmenliğini üstlenen, dünyanın en ünlü silah tasarımcısı ve atıcıları arasında gösteriliyor. CANiK'in ateşli silah ailesinin bir sonraki evrimi olarak duyurduğu yeni özel tasarım tabancası TTI Combat, Taran Butler ile ortak geliştirildi. TTI Combat, önümüzdeki dönemde Hollywood'un önde gelen filmlerinde oyuncuların da tercihi olarak vizyona çıkacak.

CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, konuya ilişkin değerlendirmesinde, SHOT Show'da 2 yıl süren ve heyecanla bekledikleri bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Hollywood yapımlarının önde gelen ismi Taran Butler ve TTI ekibi ile işbirliği yaparak geliştirdikleri CANiK TTI Combat ile özel tasarım tabancalar pazarında üst segmentte yer alan bir markanın performansını, üstün teknoloji, kalite ve yüksek üretim kapasitesiyle bir araya getirdiklerini ifade eden Aral, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu sayede, markamızı dünya genelinde erişilebilir bir hale getirerek daha geniş kitlelere ulaştırıyoruz. Ayrıca TTI markasının Hollywood projelerindeki saygın konumu sayesinde de CANiK ürünlerinin Hollywood projelerinde daha fazla yer almasını sağlayarak, ürünlerimizin zaten kanıtlanmış kalitesini daha geniş kitlelere tanıtmaya katkıda bulunacağız. Dünyaca ünlü tasarımcı ve atıcılarından Taran'ın imzasını taşıyan bu silah, sadece tüm dünyada değil, aynı zamanda ülkemizde de ciddi bir katma değer oluşturacaktır. Bu işbirliğinin marka bilinirliğimize büyük katkı sağlayacağına ve yeni projeler için önemli fırsatlar yaratacağına inanıyoruz."

Ateşli silah aksesuarlarının önde gelen markası MECANIK optiklerinin en yeni üyesi MECANIK MO3 de fuarda tanıtılan ürünler arasında yerini aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Şafak, 30 yıl boyunca daima milletin, milli iradenin ve demokrasinin sesi oldu
İran Cumhurbaşkanı Reisi yarın Türkiye'ye gelecek
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist teslim oldu
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı

Benzer haberler

CANiK'in yeni tabancası Hollywood filmlerinde de kullanılacak

CANiK'in yeni tabancası Hollywood filmlerinde de kullanılacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet