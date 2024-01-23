CANiK'in yeni tabancası Hollywood filmlerinde de kullanılacak
CANiK'in yeni özel tasarım silahı TTI Combat, Hollywood'un önde gelen filmlerinde oyuncuların da tercihi olarak vizyona çıkacak.
Ankara
Alınan bilgiye göre, hafif ve orta kalibre silah üreticisi CANiK, ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen ve ateşli silah endüstrisi profesyonellerini 46'ncı kez bir araya getiren SHOT Show'da yeni ürün lansmanı yaptı.
Atıcılık ve avcılık alanında dünyanın en büyük fuarı olan SHOT Show kapsamında CANiK, Taran Tactical Innovations (TTI) ile işbirliği kapsamında ürettiği yeni özel tasarım silahı CANiK TTI Combat'ı tanıttı.
Hollywood ünlülerinin atış eğitmeni, TTI Kurucusu Taran Butler, John Wick filmi başta olmak üzere birçok başyapıtın eğitmenliğini üstlenen, dünyanın en ünlü silah tasarımcısı ve atıcıları arasında gösteriliyor. CANiK'in ateşli silah ailesinin bir sonraki evrimi olarak duyurduğu yeni özel tasarım tabancası TTI Combat, Taran Butler ile ortak geliştirildi. TTI Combat, önümüzdeki dönemde Hollywood'un önde gelen filmlerinde oyuncuların da tercihi olarak vizyona çıkacak.
CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, konuya ilişkin değerlendirmesinde, SHOT Show'da 2 yıl süren ve heyecanla bekledikleri bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.
Hollywood yapımlarının önde gelen ismi Taran Butler ve TTI ekibi ile işbirliği yaparak geliştirdikleri CANiK TTI Combat ile özel tasarım tabancalar pazarında üst segmentte yer alan bir markanın performansını, üstün teknoloji, kalite ve yüksek üretim kapasitesiyle bir araya getirdiklerini ifade eden Aral, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bu sayede, markamızı dünya genelinde erişilebilir bir hale getirerek daha geniş kitlelere ulaştırıyoruz. Ayrıca TTI markasının Hollywood projelerindeki saygın konumu sayesinde de CANiK ürünlerinin Hollywood projelerinde daha fazla yer almasını sağlayarak, ürünlerimizin zaten kanıtlanmış kalitesini daha geniş kitlelere tanıtmaya katkıda bulunacağız. Dünyaca ünlü tasarımcı ve atıcılarından Taran'ın imzasını taşıyan bu silah, sadece tüm dünyada değil, aynı zamanda ülkemizde de ciddi bir katma değer oluşturacaktır. Bu işbirliğinin marka bilinirliğimize büyük katkı sağlayacağına ve yeni projeler için önemli fırsatlar yaratacağına inanıyoruz."
Ateşli silah aksesuarlarının önde gelen markası MECANIK optiklerinin en yeni üyesi MECANIK MO3 de fuarda tanıtılan ürünler arasında yerini aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.