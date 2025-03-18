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Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan "Aday Havuz Sistemi"ne ilişkin açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aday Havuz Sistemi'nde geçen yıl eylül ayından bugüne kadar 79 bin 235 işveren tarafından 815 bin 608 iş arayan vatandaşın görüntülendiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan "Aday Havuz Sistemi"ne ilişkin açıklama

Ankara

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aday Havuz Sistemi sayesinde iş arayan vatandaşlar ile işverenleri aynı platformda buluşturduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yılın eylül ayından bugüne 79 bin 235 işveren tarafından 815 bin 608 iş arayan vatandaşımız sistemde görüntülendi. Bu görüntülemeler sonucunda 204 bin 632 iş arayan vatandaşımız ile iletişime geçildi. Yenilikçi politikalarımız ile istihdamımızı destekleyecek, iş gücü piyasasını daha verimli hale getireceğiz."

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