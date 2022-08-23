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Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT için takvim verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanların durumuyla ilgili "Kamuoyunda saçma sapan formüller var. Bu formüller adına konuşanlar var. Kapsamlı bir çalışma aralık veya ocak ayında Meclis'te olur." dedi.

Özcan Yıldırım, Mehmet Tosun   | 23.08.2022
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT için takvim verdi

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sendikaların, gelir vergisi tarife basamakları ve oranlarında işçiler lehine düzenleme yapılması yönündeki taleplerinin anımsatılması üzerine Bilgin, "Sendikalarımız 'toplu sözleşme yapıyoruz belli bir zam alıyoruz ama yıl sonunda aynı parayı alamıyoruz' diyor. Bu haklı bir talep ama vergi düzenlemesi Hazine ve Maliyenin konusu. Bakanlığa daha önce iletilmişti. Şu anda öyle bir çalışma yok ama bu çözülmesi gereken bir konu." ifadelerini kullandı.

"Sözleşmeliler ilk konumuz"

Bakan Bilgin, EYT'lilerin durumuyla ilgili çalışmanın sorulması üzerine, şu yanıtı verdi:

"Kamuoyunda saçma sapan formüller var. Bu formüller adına konuşanlar var. Kapsamlı bir çalışma aralık veya ocak ayında Meclis'te olur."

Bakanlık olarak çalışmalarını planlamaları doğrultusunda sürdürdüklerini belirten Bilgin, şöyle devam etti:

"Sözleşmeliler ilk konumuz. Bunu bitirmek üzereyiz. İlgili çalışma grubunun çalışmasını tamamlamasının ardından konuyu sosyal taraflarla değerlendireceğiz. Eylül ayının ilk haftası bu tamamlanır. Sonrasında kamuoyuna yansır. Sonra geçici işçileri hemen çözeceğiz. Ondan sonra da taşeron işçilerin durumunu ele alacağız."

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