Bütçe gelirleri ağustosta 614 milyar lira, giderleri 562,7 milyar lira olarak hesaplandı
Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri ağustosta 613 milyar 956 milyon lira, giderleri 562 milyar 686 milyon lira oldu.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, ağustosta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 100,7 artarak 613 milyar 956 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 86,1 artışla 562 milyar 686 milyon liraya ulaştı.
Ocak-ağustos döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 69,6 yükselerek 2 trilyon 998 milyar 719 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 94,9 artarak 3 trilyon 382 milyar 103 milyon lirayı buldu.
Böylece merkezi yönetim bütçesi ağustosta 51 milyar 270 milyon lira fazla, ocak-ağustos döneminde ise 383 milyar 384 milyon lira açık verdi.
Ocak-ağustos dönemi gerçekleşmeleri
Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Ağustos 2022 döneminde 1 trilyon 735 milyar 193 milyon lira iken bu yılın aynı döneminde yüzde 94,9 artışla 3 trilyon 382 milyar 103 milyon liraya yükseldi. Böylelikle 2023'te merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 5 trilyon 589 milyar 85 milyon lira ödeneğin yüzde 60,5'i kullanılmış oldu.
Faiz hariç bütçe giderleri ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 91 artarak 2 trilyon 982 milyar 2 milyon liraya çıktı. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı yüzde 60,3 olarak hesaplandı.
Personel giderleri söz konusu dönemde yüzde 117,7 artışla 826 milyar 534 milyon lira olurken personel giderleri için bütçede öngörülen 952 milyar 308 milyon lira ödeneğin yüzde 86,8'i kullanıldı.
Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 100,1 artarak 119 milyar 660 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 150 milyar 392 milyon lira ödeneğin yüzde 79,6'sı kullanılmış oldu.
Ocak-ağustos döneminde mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 419 milyar 443 milyon lira ödeneğin yüzde 55,3'ü harcandı. Bu dönemde yüzde 82,9 yükselişle 232 milyar 56 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti. Cari transferler yüzde 97,2 artarak 1 trilyon 412 milyar 53 milyon lira oldu. Bütçede öngörülen 1 trilyon 940 milyar 901 milyon lira ödeneğin yüzde 72,8'i kullanıldı.
Söz konusu dönemde 199 milyar 227 milyon lira sermaye gideri, 100 milyar 484 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 91 milyar 988 milyon lira olarak hesaplandı. Faiz giderleri yüzde 130 artarak 400 milyar 100 milyon lira oldu.
Ocak-ağustos dönemi bütçe gelirleri
Merkezi yönetim bütçe gelirleri, geçen yılın ocak-ağustos döneminde 1 trilyon 768 milyar 320 milyon lira iken bu yılın aynı döneminde yüzde 69,6 artışla 2 trilyon 998 milyar 719 milyon liraya çıktı. Bütçe tahminine göre, bütçe gelirlerinin ocak-ağustos dönemi gerçekleşme oranı 2022'de yüzde 69,3 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 60,8 oldu.
Vergi gelirleri tahsilatı, söz konusu dönemde geçen yılın ocak-ağustos dönemine göre yüzde 76 artarak 2 trilyon 595 milyar 811 milyon liraya ulaştı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise yüzde 60,8 olarak kayıtlara geçti.
Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri de yüzde 31,5 artarak 336 milyar 509 milyon liraya çıktı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 48 milyar 797 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 17 milyar 602 milyon lira olarak belirlendi.
Vergi türleri itibarıyla ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre gelir vergisi yüzde 93,5, kurumlar vergisi 29,1, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 164,7, özel tüketim vergisi yüzde 112,7, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 118,1, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 52,5, damga vergisi yüzde 104,6, harçlar yüzde 76,6 ve diğer vergi gelirleri yüzde 93,4 arttı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.