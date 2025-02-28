Burgan Bank'ın dijital bankacılık markası ON, kişiselleştirilmiş bankacılık anlayışıyla büyüyor
Burgan Bank ON Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Halil Özcan, dijitalleşmeyle sağlanan maliyet avantajını müşterilerine fayda olarak sunan ON Dijital'in, kişisel bankacılık deneyimine öncelik verdiğini bildirdi.
İstanbul
ON Dijital Bankacılık'ın hedefleri ve yeniliklerine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Özcan, Türkiye'nin dijital bankacılık açısından oldukça uygun bir ortam sunduğunu belirtti.
Özcan, teknolojik altyapı, görüntülü görüşme teknolojileri ve regülasyonlardaki gelişmelerin dijital bankacılığa ilgiyi artırdığını ifade ederek, "Artık bankaya gitmeden, şubeye uğramadan sadece mobil uygulamanızı kullanarak banka müşterisi olabiliyorsunuz. İstediğiniz yerden, istediğiniz zaman bankacılık müşterisi olabiliyorsunuz. Müşteriler buna çok yoğun ilgi gösterdi. 2021'de her dört müşteriden biri dijital edinim süreciyle banka müşterisi olurken, 2024'te her iki müşteriden biri artık dijital yollarla bankacılık sistemine giriş yaptı." dedi.
Müşterilere "rahat bankacılık" vadettiklerini vurgulayan Özcan, "2021'de çıktığımız bu yolculukta 3 sene gibi kısa bir sürede 1 milyon müşteriyi aştık. 2025 sonunda 2 milyon, 5 senede 5 milyon müşteriye ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Özcan, ON Dijital Bankacılık olarak müşteri odaklı bankacılık vizyonlarıyla kullanıcılarına hız, pratiklik ve sade tasarım sunmayı hedeflediklerine işaret ederek, "Dijitalleşmenin sağladığı maliyet avantajını müşterilere finansal fayda olarak sunmaya çalışıyoruz. Müşterilerimize bir vaadimiz de 'Dünya döndükçe EFT, havale, FAST ücreti yok.'. Bunu herhangi bir koşul ya da şarta da bağlamıyoruz. Sadece ON müşterisi olmaları yeterli. Müşterilerimiz bugüne kadar para transferlerinde hiç ücret ödemeyerek 53 milyon liranın üzerinde tasarruf etti." diye konuştu.
Kredi ve mevduat ürünlerinde de iddialı oranlarla müşterilerine avantaj sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Özcan, "Müşterilerimiz birikimlerini değerlendirmek için ON Dijital'e göz atmayı alışkanlık haline getirsin istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Özcan, müşteri hizmetleri konusunda da sektörde fark yarattıklarını aktararak, "Müşterimizin ilk çağrısında onların problemlerini yüzde 90'ını çözüyoruz. Sektörde bu noktada da fark yaratıyoruz. Müşterilerimize dokunduğumuz her noktada onlara fayda sağlamayı amaçlıyoruz. Müşterilere geçen sene yaptığımız 50'nin üzerinde kampanyayla giyimden ayakkabıya, otomobilden elektronik eşyaya kadar 26 farklı sektörde avantajlar sunarak, fayda yaratmaya çalıştık." şeklinde konuştu.
Mobil uygulamada hiper kişiselleştirme dönemi başladı
Mobil uygulamalarına yönelik güncellemeler hakkında bilgi veren Özcan, geleneksel bankacılık süreçlerini mobil platforma taşımak yerine "mobil öncelikli" bir anlayış benimsediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:
"Biliyoruz ki, müşterilerimiz gerçekten çok yoğun. Gündelik hayat onları çok yoruyor. Bir toplantı arasında, işte, yolculukta ödemelerini, bankacılık işlemlerini yapmaya çalışıyor. Amacımız bu finansal dünyada geçirdikleri zamanı rahatlatmak ve kolaylaştırmak. Onlara tüm bankacılık işlemlerini günlük ortalama 3 dakikada gerçekleştirebilecekleri bir platform sunuyoruz. Bununla ilgili çok zaman harcadık. Önce müşterilerimizi dinledik. Süreçlerimizi ekiplerimizle beraber tasarladık. Bu tasarımlardan sonra tekrar müşteriye sorup bu süreçleri beğenip beğenmediklerini sorduk. Nihai kararı böyle verdik."
Yeni mobil uygulamada kişiselleştirmeye büyük önem verdiklerine dikkati çeken Özcan, kullanıcı deneyimini bireysel ihtiyaçlara göre şekillendirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Özcan, kredi kartı müşterilerinin uygulamaya giriş yaptıklarında doğrudan kredi kartı işlemlerine ulaşabildiğini, yatırımcıların ise kendi portföylerini izleyerek piyasalardaki değişimleri anlık olarak takip edebildiğini aktardı.
Hiper kişiselleştirme teknolojilerine yaptıkları yatırımla müşterilerine daha kişiye özel yönlendirmelerde bulunabildiklerini kaydeden Özcan, "Müşterilerin bizdeki datalarıyla birlikte mobil uygulamada yaptıkları gezinme sonucu ürettikleri datayı birleştirerek onlara gerçek zamanlı kampanyalar sunuyoruz." dedi.
Özcan, yatırım odaklı dijital bankacılık anlayışı doğrultusunda hisse senedi, fon, 7/24 çalışan döviz piyasaları ve yapay zeka destekli ON Robo yatırım danışmanlığı gibi hizmetleri geliştirdiklerine değinerek, bu tür benzersiz uygulamaları "fark yaratan noktalar" olarak tanımladı.
Kart hizmetlerinde yenilikler
ON Dijital Bankacılık'ın sunduğu kart hizmetlerinde de "rahat ve keyifli bir bankacılık" anlayışıyla hareket ettiklerinin altını çizen Özcan, müşterilerine sorduklarında, en çok kart ücretlerinden rahatsız olduklarını fark ederek müşterilerden yıllık kart ücreti almama kararı aldıklarını anımsattı.
Özcan, kart kullanımını daha cazip hale getirmek için çeşitli sektörlerde kampanyalar sunduklarını kaydederek, şunları söyledi:
"Farklı sektörlerde, farklı kampanyalar ve indirimlerle müşterimizi desteklemeyi planlıyoruz. Kişiselleştirmeye burada da çok önem verdik. Müşterilerimizin kendi tarzına ve tercihine göre onların seçebileceği 6 farklı kredi kart rengi sunuyoruz. Müşterilerimiz diledikleri kart rengini seçip keyifle, yıllık kart ücreti ödemeden kartımızdan yararlanabilecekler. Burada durmayacağız. 2025, ödeme sistemlerine yatırım yapmaya devam ettiğimiz bir sene olacak. Müşterilerimizden kartımızı kullandıkça gelen geri bildirimlerle birlikte kartımızı daha da geliştireceğimizi öngörüyoruz."
Sosyal sorumluluk projeleriyle sürdürülebilirliğe katkı
ON Dijital Bankacılık'ın, finansal hizmetlerin yanı sıra topluma değer katan sosyal sorumluluk projeleriyle de öne çıktığını vurgulayan Özcan, eğitimden çevreye, hayvan haklarından girişimciliğe kadar farklı alanlarda projeler geliştirerek sürdürülebilirliğe katkı sağladıklarını söyledi.
Özcan, bu kapsamda son 3 yılda yaklaşık 250 bin müşterinin doğum gününü, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfına yapılan bağışlarla kutladıklarını belirtti.
Söz konusu sosyal sorumluluk projeleri arasında 2024'te hayata geçirdikleri "Pati Dostları" projesiyle de hayvan haklarına destek verdiklerini dile getiren Özcan, "Kurtaran Ev Derneği ile yaptığımız işbirliği sayesinde patili dostlarımızın bir yıllık mama, barınma ve veteriner masraflarını karşılıyoruz. Her yeni ON müşterisi için 1 kap mama bağışlıyoruz. Hayvan sahiplenme ve farkındalık etkinlikleri düzenleyerek toplumsal bilinci artırmayı hedefliyoruz." açıklamalarında bulundu.
Özcan, ON Dijital'in, sadece sosyal sorumluluk projeleriyle değil, aynı zamanda finansal teknoloji ekosistemine yatırım yaparak da sürdürülebilir bir etki yaratmayı hedeflediğini aktardı.
Bankacılık sektöründeki değişimlere uyum sağlamak ve inovasyonu teşvik etmek amacıyla "Innovaclub" kurum içi girişimcilik programını başlattıklarını hatırlatan Özcan, program kapsamında 64 proje başvurusu aldıklarını ve en başarılı projeleri bu yıl içinde müşterilerin beğenisine sunmayı planladıklarını söyledi.
Türkiye'deki başarılı fintek şirketlerini Burgan Bank'ın faaliyet gösterdiği Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da bulunan 8 ülkedeki finans sektörüne entegre etmek istediklerini bildiren Özcan, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bugün yaklaşık 25'e yakın ekosistemdeki iş ortağıyla çalışıyoruz. Burgan Bank hem Orta Doğu'da hem de Kuzey Afrika'da yaklaşık 8 ülkede bankası olan çok büyük bir grup. Buradaki Türk finteklerini neden bu bölgelere, bu coğrafyalardaki bankaların ya da bankacılık finans sektöründeki şirketlerin problemlerini çözmek için kullanmayalım diye düşündük. Burada yaptığımız çalışmalarla da önümüzdeki dönemde kurduğumuz girişim sermayesi yatırım fonuyla, stratejik olarak partnerlik yapabileceğimiz finteklere yatırım yapıp onları birlikte büyütmeye çalışacağız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.