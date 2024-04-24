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Ekonomi

Bundesbank Başkanı Nagel: ECB bir faiz oranı patikasına bağlı kalamaz

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Nagel, Avro Bölgesi'nde enflasyonun inatçı olabileceğini belirterek, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) haziranda faizlerde olası ilk indirimden sonra ne olacağı konusunda taahhütte bulunamayacağını söyledi.

Bahattin Gönültaş  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
Bundesbank Başkanı Nagel: ECB bir faiz oranı patikasına bağlı kalamaz

Berlin

Joachim Nagel, Berlin'deki DZ Bank Sermaye Piyasaları Konferansı'nda yaptığı konuşmada, enflasyon ve ECB'nin para politikasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Verilerin ECB'nin haziran ayında yapılacak toplantısına kadar yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşılması noktasında güveni artırması halinde Bankanın haziranda bir faiz indiriminden yana olacağını belirten Nagel, "Ancak böyle bir hamle mutlaka bir dizi faiz indirimi gerektirmeyecektir." dedi.

ECB Yönetim Konseyi Üyesi de olan Nagel, "Mevcut belirsizlik göz önüne alındığında, önceden belirli bir faiz oranı patikası taahhüt edemeyiz." ifadesini kullandı.

Nagel, özellikle hala güçlü ücret artışı kaynaklı hizmet enflasyonu konusunda endişeli olduğunu belirterek, enflasyonun zamanında ve sürdürülebilir bir şekilde hedefe döneceğine henüz tam olarak ikna olmadığını dile getirdi.

Bundesbank Başkanı Nagel, haziran ayına kadar enflasyon patikasına ilişkin "çok daha fazla şey" bilineceğini de sözlerine ekledi.

Orta vadede yüzde 2 enflasyon hedefleyen ECB'nin tahminlere göre bu hedef uzak değil.

Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre, Avro Bölgesi'nde şubatta yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon martta yüzde 2,4'e geriledi.

ECB, Temmuz 2022'den bu yana art arda 10 toplantıda faiz oranlarını toplamda 450 baz puan artırmıştı. Eylül 2023'teki toplantısında mevduat faizini yüzde 4'e yükselten Banka, ekim, aralık, ocak, mart ve nisan toplantılarında değişikliğe gitmedi.

ECB'nin ilk faiz indirimine doğru ilerlediği dikkati çekiyor.

ECB Başkanı Christine Lagarde, 19 Nisan'da yaptığı açıklamada, ECB'nin enflasyonun yüzde 2 hedefine sürdürülebilir bir şekilde yaklaştığı yönünde güveninin daha da artması halinde para politikasında gevşemeye gidilmesinin uygun olacağını, faiz oranının seyri konusunda önceden bir taahhütte bulunulmadığını ifade etmişti.

Lagarde, 20 Mart'ta da Bankanın muhtemelen Haziran 2024'te ilk faiz indirimine karar vermek için yeterli güvenceye sahip olacağını belirterek, "İlk faiz indiriminden sonra faizlerin izleyeceği yolu önceden taahhüt edemiyoruz." demişti.

Almanya, İtalya, Hollanda, Slovakya, İspanya, İrlanda ve Yunanistan merkez bankası başkanları, faiz indirimi için haziran ayını işaret etmişti.

Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarını belirlemek için 6 Haziran'da toplanacak.

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