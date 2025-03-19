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Ekonomi

Bu yıl un ihracatının 3 milyon tonu aşması bekleniyor

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy, bu yıl 3 milyon tondan fazla un ihraç etmeyi hedeflediklerini belirterek, "Küresel un ihracatında şampiyonluk unvanımızı koruyacağız." dedi.

Uğur Aslanhan  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
Bu yıl un ihracatının 3 milyon tonu aşması bekleniyor

İstanbul

Ulusoy, 20 Mart Dünya Un Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, sektörün dünya nüfusunun beslenmesinde kritik rol oynadığını ve unun en önemli temel gıdalardan olduğunu bildirdi.

Un sektörünün, kendi alanında 10 yıldır dünya ihracat şampiyonu olduğunu kaydeden Ulusoy, "Yıllık 32 milyon ton buğday işleme kapasitesi bulunan un sektöründe, 69 ilde 508 un fabrikası bulunuyor. 2025 yılı için sektördeki kapasite kullanım oranının yüzde 50 civarında kalacağını ve dolayısıyla üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 50'sinin atıl durumda olacağını tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ulusoy, buğday ithalatındaki kısıtlamalara ve lojistik maliyetlerindeki artışlara rağmen 2024 yılını 3 milyon tonu aşkın un ihracatıyla kapattıklarını belirterek, "Bu yıl da un ihracatında 3 milyon tonu aşacağız ve küresel un ihracatında dünya şampiyonluğu unvanımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Filistin'e un ihracatı 3 kat arttı

Eren Günhan Ulusoy, yılın ilk 2 ayında ithal buğday kısıtlaması nedeniyle un ihracatında 2024'ün aynı dönemine göre düşüş yaşandığını bildirdi.

Ocak-şubat döneminde hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörünün Filistin'e ihracatının yüzde 290 artışla 107 milyon dolara yükseldiğini aktaran Ulusoy, şu bilgileri verdi:

"Böylece Filistin'e en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektör olduk. Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlardaki en önemli kalem un sektörü ve Filistin'e geçen yıl 36 bin ton un ihracatı gerçekleştirdik. İlk iki ayda ise Filistin'e un ihracatımız 3 kat artarak 11 bin tona çıktı ve 4,6 milyon dolar seviyesine geldi. Un sanayicileri olarak Filistin'in ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz."

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