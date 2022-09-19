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Ekonomi

Brent petrolün varil fiyatı 89 doların altına düştü

Brent petrolün varil fiyatı resesyon endişeleriyle uluslararası piyasalarda 89 doların altına geriledi.

Firdevs Yüksel   | 19.09.2022
Brent petrolün varil fiyatı 89 doların altına düştü

İstanbul

Dün günü 91,35 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 16.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,87 azalarak 88,73 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,91 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD başta olmak üzere merkez bankalarının yüksek enflasyon karşısında agresif faiz artırımlarını sürdüreceği, bu durumun da ekonomileri resesyona sürükleyeceğine ilişkin endişelerle gerilemeye devam ediyor.

Bu hafta kararlarını açıklayacak olan ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın toplantıları öncesinde petrol piyasalarının fiyat düşüşlerinin sürmesi bekleniyor.

Geçen hafta ABD'nin beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından, Fed'in federal fonlama oranı politikasına başladığı 1990'lardan bu yana ilk kez 100 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimali fiyatlanmaya başlamıştı. Faizlerde en az 75 baz puanlık artış olacağı öngörülüyor.

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