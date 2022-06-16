BOTAŞ'tan 39 LNG kargosu alım ihalesine ilişkin açıklama
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), 2022-2025 dönemi için 39 LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) kargosu alım ihalesine 14 şirketten toplam 29,4 milyar metreküplük 16 farklı teklif geldiğini bildirdi.
Ankara
Şirketten yapılan açıklamada, BOTAŞ'ın 2022-2025 yılları arasındaki 39 LNG kargosu alım ihalesine teklif gelmediğine ilişkin bazı basın organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Söz konusu LNG alım ihalesine uluslararası piyasalarda faaliyet gösteren 14 şirketten toplam 29,4 milyar metreküplük 16 farklı teklif gelmiştir. Bu tarz haberlerin piyasayı yönlendirmek adına yapıldığı değerlendirilmektedir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.