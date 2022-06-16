Dolar
17.31
Euro
18.02
Altın
1,822.52
ETH/USDT
1,102.20
BTC/USDT
21,030.00
BIST 100
2,517.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belgrad’da Sırp mevkidaşı Nikola Selakovic ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Ekonomi

BOTAŞ'tan 39 LNG kargosu alım ihalesine ilişkin açıklama

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), 2022-2025 dönemi için 39 LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) kargosu alım ihalesine 14 şirketten toplam 29,4 milyar metreküplük 16 farklı teklif geldiğini bildirdi.

Zeynep Beyza Kılıç   | 16.06.2022
BOTAŞ'tan 39 LNG kargosu alım ihalesine ilişkin açıklama

Ankara

Şirketten yapılan açıklamada, BOTAŞ'ın 2022-2025 yılları arasındaki 39 LNG kargosu alım ihalesine teklif gelmediğine ilişkin bazı basın organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu LNG alım ihalesine uluslararası piyasalarda faaliyet gösteren 14 şirketten toplam 29,4 milyar metreküplük 16 farklı teklif gelmiştir. Bu tarz haberlerin piyasayı yönlendirmek adına yapıldığı değerlendirilmektedir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Bozdağ: Vicdanlarını ve akıllarını kiraya verenler, asla hakim ve savcı vasfını özde taşıyamazlar
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'den Almanya Dışişleri Sözcüsü Wagner'in "hava sahası" açıklamasına tepki
Bilim insanları kara veba salgınının 1338'de Kırgızistan'da başladığını tespit etti
Otopark Yönetmeliği'nde değişiklik

Benzer haberler

BOTAŞ'tan 39 LNG kargosu alım ihalesine ilişkin açıklama

BOTAŞ'tan 39 LNG kargosu alım ihalesine ilişkin açıklama

İsrail'in Mısır ve AB ile gaz anlaşması Türkiye ile görüşmelere engel değil

BOTAŞ Genel Müdürü Özcan: Tuz Gölü gaz depolama kapasitesini artıracak zengin yapı tespit ettik