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Ekonomi

Borsada yatırımcı sayısı 7 milyonu aşarak rekor kırdı

Pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 11 Eylül itibarıyla 7 milyon 140 bin 215'e ulaşarak rekor tazeledi.

Muhammed Said Tanıl  | 12.09.2023 - Güncelleme : 12.09.2023
Borsada yatırımcı sayısı 7 milyonu aşarak rekor kırdı

İstanbul

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) yayımladığı verilere göre, bakiyeli yatırımcı sayısı 10 milyon 62 bin 28'e çıkarken, pay piyasalarındaki bakiyeli yatırımcı sayısı da 7 milyon 140 bin 215'e ulaşarak rekor kırdı.

Pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısındaki yıllık yükseliş, 11 Eylül itibarıyla 4 milyon 526 bin 761 oldu. Bu durum yüzde 173,21'lik artışa işaret etti.

Aylık bazda bakıldığında da pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısına 1 milyon 978 bin 559 kişi eklendi. Pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı böylece aylık bazda yüzde 38,33 artış kaydetti.

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