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Ekonomi

Borsa liginin ekim ayında tek kazandıranı Galatasaray oldu

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında hisseleri yüzde 1 yükselen Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları, ekim ayında yatırımcısına tek kazandıran spor şirketi oldu.

Burhan Sansarlıoğlu  | 03.11.2024 - Güncelleme : 03.11.2024
Borsa liginin ekim ayında tek kazandıranı Galatasaray oldu

İstanbul

AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi geçen ay yüzde 9,9 azalış kaydetti.

Borsa İstanbul'da geçen ay düşüş eğilimi görülürken, spor hisselerinde de değer kayıpları öne çıktı.

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında hisseleri yüzde 1 yükselen Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları, ekim ayında yatırımcısına tek kazandıran spor şirketi oldu.

Lider Galatasaray, yeşil sahalarda taraftarını, borsada yatırımcısını sevindirdi.

Galatasaray, Onvo Antalyaspor karşılaşmasını 3-0 kazanarak Süper Lig tarihindeki 13 maçlık en uzun deplasman serisi rekoruna ulaştı. Öte yandan Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı 2-1 yenen Kulüp namağlup liderliğini sürdürdü.

Geçen ay yatırımcısına Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği yüzde 11,1, Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 12,9, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ yüzde 15,2 kaybettirdi.

Trabzonspor, bu sezon ligde ve Avrupa'da taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı. Karadeniz ekibi, Avrupa Kupaları'ndan da erken elenerek grup aşamalarına katılamadı.

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi eleme maçlarında da arzu ettiği sonuçları alamayan Karadeniz ekibinin hem lig hem de Avrupa serüveni hüsran ile başladı.

Yıl başından bu yana en fazla Galatasaray kazandırdı

Spor şirketlerinin yıl başından bu yana sergiledikleri hisse performansına bakıldığında Galatasaray yine zirvede yer aldı.

Yatırımcısına Galatasaray yüzde 12,5, Fenerbahçe yüzde 7,4 kazandırırken, Trabzonspor yüzde 19,5, Beşiktaş yüzde 49,6, kaybettirdi.

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Fenerbahçe, ekim ayını 9 milyar 719 milyon 836 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi 7 milyar 657 milyon 200 bin lira piyasa değeriyle Galatasaray, 7 milyar 200 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor, 5 milyar 808 milyon lira piyasa değeriyle Beşiktaş izledi.

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin Aralık 2023, Eylül 2024, Ekim 2024 kapanış fiyatı, değişimi, 2023 sonuna göre farkı ve piyasa değeri şöyle:

Şirket2023 Aralık kapanış fiyatı (TL)2024 Eylül kapanış fiyatı (TL)2024 Ekim kapanış fiyatı (TL)2023 Ekim aylık değişim (yüzde)2023 sonuna göre fark (yüzde)Piyasa değeri
Galatasaray6,307,027,09+1+12,57.657.200.000
Trabzonspor1,191,080,96-11,1-19,57.200.000.000
Fenerbahçe91,45112,8098,20-12,9+7,49.719.836.000
Beşiktaş9,605,714,84-15,2-49,65.808.000.000
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