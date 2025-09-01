Dolar
41.12
Euro
48.23
Altın
3,479.52
ETH/USDT
4,474.20
BTC/USDT
109,659.00
BIST 100
11,313.09
Çin’in Tiencin kentinde “Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi Genişletilmiş Oturumu” düzenleniyor Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara’da “Mevlid-i Nebi Haftası Tanıtım Toplantısı”nda konuşuyor Yongatek Mikroelektronik Genel Müdürü Ali Baran, AA Teknoloji Masası’na konuk oldu – VTR
logo
Ekonomi

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,18 yükselişle 11.308,24 puandan başladı.

Ali Canberk Özbuğutu  | 01.09.2025 - Güncelleme : 01.09.2025
Borsa haftaya yükselişle başladı

İstanbul

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,71 değer kaybederek 11.288,05 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,19 puan ve yüzde 0,18 artışla 11.308,24 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,14, holding endeksi yüzde 0,28 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,61 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,71 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan ekonomik verilerden alınan sinyallerin fiyat artışlarına yönelik endişeleri tekrar gündeme taşıması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izliyor.

Yurt içinde ise gözler bugün açıklanacak ikinci çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine çevrildi.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3,87 büyüdüğünü öngörüyor. Ankete katılan ekonomistlerin büyüme beklentileri, yüzde 2,20 ile yüzde 5 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,18 oldu.

Analistler, bugün yurt içinde büyüme, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 seviyelerinin direnç, 11.200 ve 11.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İstanbul'da okullarda uyum haftası ve haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Malatya'da depremzede sanayi esnafı için yapılan 714 dükkanın inşaatı tamamlandı
Mersin'deki operasyonlarda 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 zanlı yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'de ikili görüşmelerini sürdürüyor

