Dolar
41.97
Euro
48.79
Altın
4,047.44
ETH/USDT
3,827.60
BTC/USDT
108,002.00
BIST 100
10,551.34
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,80 değer kazanarak 10.551,34 puandan tamamladı.

Tunahan Kükürt  | 22.10.2025 - Güncelleme : 22.10.2025
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 84,14 puan artarken, toplam işlem hacmi 123,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,55, holding endeksi yüzde 2,02 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 3,76 ile inşaat, en çok değer kaybeden yüzde 1,86 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasındaki ticari gerilime ilişkin haber akışı yatırımcıların odağındaki yerini korurken, BIST 100 endeksi de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı öncesinde günü alıcılı bir seyirle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, haftalık para ve banka istatistikleri ve TCMB'nin faiz kararının, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin ve ABD'de ikinci el konut satışlarının takip edileceğini kaydetti.

ABD'de federal hükümetin kapalı olması sebebiyle yarın resmi kurumlara ait veri akışının olmayacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.650 ve 10.750 seviyeleri direnç, 10.450 ve 10.350 puan ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

