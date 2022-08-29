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Ekonomi

Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,11 azalışla 3.142,67 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 29.08.2022
Borsa haftaya düşüşle başladı

Istanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,11 azalışla 3.142,67 puandan başladı.Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,43 puan ve yüzde 0,11 değer kaybederek 3.142,67 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,38 artarken, holding endeksi yüzde 0,43 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 0,64'le iletişim oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü küresel pay piyasalarından pozitif ayrıştı ve yüzde 0,30 artarak 3.146,10 puanla kapanış rekorunu kırdı. Endeks, gördüğü en yüksek seviyeyi de 3.188,07 puana taşırken, haftalık bazda yüzde 4,17 değer kazandı.

Geçen hafta düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell enflasyonla mücadele taahhüdünü yenileyerek gevşek para politikasına dönüşün yakın zamanda olmayacağı sinyalini verirken, Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları da bankanın eylülde 75 baz puanlık faiz artırımına açık kapı bıraktı.

Analistler, küresel çapta artan resesyon riskine karşın, Powell başta olmak üzere merkez bankaları yetkililerinin verdiği "şahin" mesajların ardından küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini söyledi.

Fed'in eylüldeki faiz kararına ilişkin 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin yüzde 70'e yükseldiğini aktaran analistler, hafta boyunca açıklanacak makroekonomik verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ile dış ticaret dengesinin, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat endeksinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 seviyesinin direnç, 3.050 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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