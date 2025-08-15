Dolar
40.90
Euro
47.92
Altın
3,342.50
ETH/USDT
4,429.10
BTC/USDT
117,211.00
BIST 100
10,870.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 değer kazanarak 10.870,57 puandan tamamladı.

Mahmut Çil  | 15.08.2025 - Güncelleme : 15.08.2025
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 46,01 puan artarken, toplam işlem hacmi 97,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,13, holding endeksi yüzde 0,65 değer kazandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,14 ile elektrik, en çok kaybettiren yüzde 4,52 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'da yapacağı görüşme öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde konut fiyat endeksi, işsizlik oranı ve tüketici güven endeksi, yurt dışında ise İngiltere ve Avro Bölgesi'nde enflasyon verileri ile ABD'de Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
Hafta sonu sıcaklıklar etkili olmaya devam edecek
Kapıkule'de gurbetçilerin dönüş yolculuğu sürüyor
Sıcakların etkili olduğu Ardahan'da su debisi düşen Kura Nehri'ni yosun kapladı

Benzer haberler

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet