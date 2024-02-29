Dolar
31.24
Euro
33.92
Altın
2,048.31
ETH/USDT
3,465.10
BTC/USDT
62,822.00
BIST 100
9,193.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,45 değer kazanarak 9.193,69 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 131,33 puan artarken, toplam işlem hacmi 145,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,35, holding endeksi yüzde 1,02 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,80 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek gerileyen ise yüzde 0,81 ile metal ana sanayi oldu.

Bugün açıklanan verilere göre ABD'de kişisel tüketim harcamaları ocakta beklentiler dahilinde aylık bazda yüzde 0,2 artış kaydetti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde beklentilere paralel olarak aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 2,8 arttı.

Endeksteki değişim yıllık bazda Mart 2021'den bu yana en düşük artış olarak kayıtlara geçti.

Analistler, ABD'de açıklanan verilerin ardından Fed'in faiz indirimlerine yılın ikinci çeyreğinde başlayabileceğine yönelik beklentilerin güçlendiğini belirtti.

Yarın yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI, Avro Bölgesi'nde enflasyon, Japonya'da işsizlik oranı, ABD'de inşaat harcamaları ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 puanın direnç, 9.000 ve 8.900 seviyelerinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Filistinli gazeteciden AA'nın "Kanıt" kitabı yorumu: Kitap, gözümle gördüğüm savaş suçlarını içeriyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Mala ve kişilere karşı işlenen suçlarda 9 aylık dönemde olaylar süratle aşağı doğru iniyor
RTÜK Başkanı Şahin: Açık söylüyorum size eşimle, kızımla dizi izleyemiyorum
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, WIPO Genel Direktörü Tang ile bir araya geldi
Bakan Göktaş: Şiddet sadece kadınları ilgilendiren değil, toplumun temellerini sarsan ciddi bir sorundur

Benzer haberler

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Küresel piyasalar ABD'nin büyüme verisi öncesi karışık seyrediyor

Küresel piyasalar ABD'nin büyüme verisi öncesi karışık seyrediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet