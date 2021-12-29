Dolar
12.62
Euro
14.33
Altın
1,804.25
ETH/USDT
3,786.80
BTC/USDT
47,868.00
BIST 100
1,895.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Erzurum İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,43 değer kazancıyla 1.895,46 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 29.12.2021
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 44,98 puan artarken, toplam işlem hacmi de 24,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,73 ve holding endeksi yüzde 2,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 8,12 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 0,23 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı nedeniyle artan kısıtlamaların ekonomik aktiviteyi olumsuz etkileyebileceği endişesinin pay piyasalarını baskıladığını söyledi.

Yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.940 puanın direnç, 1.840 ve 1.790 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'a yerli aşı TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı yapıldı
Yunanistan, Kovid-19 ile mücadelede kısıtlama tarihini erkene çekme kararı aldı
Fransa'da acil servisler 1 Ocak'ta sabit ücret uygulamasına geçecek
TURKOVAC'ın Faz 3 çalışmaları Azerbaycan'da da yapılacak
İngiltere'de yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının çoğu hatırlatma dozunu olmamış

Benzer haberler

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa güne düşüşle başladı

BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak

Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor

Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı