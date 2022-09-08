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Ekonomi

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,02 kazançla 3.437,41 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.505,65 puana taşıdı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 08.09.2022
Borsa günü rekorlarla tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 111,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,39 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,02 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 2,11 ile iletişim oldu.

Dünya genelinde devam eden enflasyon ve resesyon endişeleri varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve ECB'nin tarihi faiz artırımının ardından pay piyasaları negatif seyrederken Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi pozitif ayrıştı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yüksek enflasyon karşısında politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1,50'ye çıkararak tarihi faiz artışına gitti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell da enflasyonla mücadeleye güçlü bir şekilde bağlı olduklarını yineledi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Çin'de enflasyon ve ABD'de toptan stokların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.500 seviyesinin direnç, 3.370 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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