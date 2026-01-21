Dolar
43.29
Euro
50.73
Altın
4,845.25
ETH/USDT
2,991.20
BTC/USDT
89,889.00
BIST 100
12,728.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery ve futbolcu Emiliano Buendia, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile oynanacak maç öncesi Chobani Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Ekonomi

Borsa günü negatif bir seyirle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,61 değer kaybederek 12.728,18 puanla tamamladı.

Tunahan Kükürt  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
Borsa günü negatif bir seyirle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 77,63 puan azalırken, toplam işlem hacmi 208,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,39, holding endeksi yüzde 0,67 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 1,28 ile kimya petrol plastik oldu.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantısında Grönland'ı almak için "güç kullanmayacağını" söylemesinin ardından azalan jeopolitik endişelerle pozitif bir seyir izliyor.

Ulusal güvenlik gerekçeleriyle Grönland'a ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Trump, bu nedenle ABD'nin Grönland'ı alma konusunu görüşmek üzere acil müzakereler yapılmasını talep ettiğini aktardı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yurt içinde ise BIST 100 endeksi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı öncesinde günü negatif bir seyirle tamamladı.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ocak ayında TCMB politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 36,5'e çekmesini bekliyor.

Analistler, yarın yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ve ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.400 puanın destek, 12.900 ve 13.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'da 6 katlı bina tedbiren boşaltıldı
Balıkesir'de 4,5 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının başkanvekillerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, eski NBA oyuncusu Shaquille O'Neal ile basketbol görüntüleri paylaşıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Borsa günü negatif bir seyirle tamamladı

Borsa günü negatif bir seyirle tamamladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

Borsa günü rekor seviyeden tamamladı
Borsa güne rekorla başladı

Borsa güne rekorla başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet