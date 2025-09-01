Dolar
41.11
Euro
48.14
Altın
3,474.17
ETH/USDT
4,364.50
BTC/USDT
109,000.00
BIST 100
11,279.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 değer kaybederek 11.279,95 puandan tamamladı.

Tunahan Kükürt  | 01.09.2025 - Güncelleme : 01.09.2025
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,10 puan azalırken, toplam işlem hacmi 114 milyar lira oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bankacılık endeksi yüzde 0,7, holding endeksi yüzde 0,47 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,55 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 2,31 ile sigorta oldu.

Küresel piyasalarda yatırımcıların odağı, ABD Merkez Bankasının (Fed) izleyeceği yol haritasına ilişkin belirsizliklerde kalmaya devam ederken, BIST 100 endeksi 11.334,42 puana kadar yükseldikten sonra bu seviyeden gelen satışlarla geriledi ve günü negatif bir seyirle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avro bölgesindeki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ABD'deki İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 seviyelerinin destek, 11.400 ve 11.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, Çin'de liderlerin eşleri ile bir araya geldi
Orman yangınlarına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanghay İşbirliği Teşkilatı zirvesinde yoğun diplomasi trafiği
Hatay Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında kırmızı bülten kararı

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa haftaya yükselişle başladı

Küresel piyasalar haftaya karışık başladı

Borsa İstanbul'dan takas süresine yönelik yeni adım

Borsa İstanbul'dan takas süresine yönelik yeni adım
Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Bu hafta yatırım araçlarının performansı
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet