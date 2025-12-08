Dolar
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,68 yükselişle 11.082,14 puandan başladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 08.12.2025 - Güncelleme : 08.12.2025
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,81 değer kazanarak 11.007,37 puandan tamamlamıştı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 74,77 puan ve yüzde 0,68 artışla 11.082,14 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,10, holding endeksi yüzde 0,46 yükseldi.

Sektör endekslerinden en çok yükselen bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,24 ile spor oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasından (Fed) faiz indirim beklentilerine karşın, Fed yetkililerinden "şahin" açıklamalar gelebileceğine yönelik öngörülerle haftaya karışık seyirle başladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise Avro Bölgesinde yatırımcı güveni, Almanya'da sanayi üretimi, ABD'de tüketici enflasyon beklentilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puanın direnç, 10.900 ve 10.800 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

