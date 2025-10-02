Dolar
Ekonomi

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,03 yükselişle 11.223,74 puandan başladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 02.10.2025 - Güncelleme : 02.10.2025
İstanbul

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,89 değer kazanarak 11.220,22 puandan tamamlamıştı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,52 puan ve yüzde 0,03 artışla 11.223,74 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,15 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 0,57 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,13 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de özel sektör istihdam verilerinin faiz indirim beklentilerini beslemesi ve hükümetin kısa sürede açılabileceğine dair artan iyimserliklerle pozitif bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde işsizlik oranının açıklanacağını söyledi.

ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle bugün veri akışında aksamanın olabileceğini belirten analistler, teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 seviyeleri direnç, 11.100 ve 11.000 puan ise destek konumunda bulunuyor.

