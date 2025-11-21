Dolar
42.44
Euro
49.06
Altın
4,045.11
ETH/USDT
2,735.00
BTC/USDT
84,150.00
BIST 100
10,885.05
Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,39 düşüşle 10.936,69 puandan başladı.

Mahmut Çil  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
Borsa güne düşüşle başladı

İstanbul

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,70 değer kazanarak 10.979,73 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 43,04 puan ve yüzde 0,39 azalışla 10.936,69 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,73, holding endeksi yüzde 0,52 azaldı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,82 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayına yönelik faiz indirim beklentilerinin gerilemesi ve varlık fiyatlamalarındaki yüksek değerleme endişelerinin yeniden güç kazanmasıyla negatif seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ile finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.800 puanın destek, 11.000 ve 11.100 seviyeleri direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

