Dolar
33.99
Euro
37.84
Altın
2,515.21
ETH/USDT
2,390.10
BTC/USDT
56,680.00
BIST 100
9,942.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON - Üsküdar Vaniköy Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz yapılan inşaatın yıkımı gerçekleşiyor. Beylikdüzü'nde E-5 Karayolu'nda seyir halindeki bir araç alev alarak yandı. Olay yerinden yayındayız.
logo
Ekonomi

BMW, Toyota işbirliğiyle ilk hidrojenli otomobilini 2028'de piyasaya sürmeyi planlıyor

Alman otomobil üreticisi BMW Group, Japon Toyota Motor ile işbirliği yaparak hidrojenle çalışan ilk aracının seri üretimine 2028'de geçmeyi hedeflediğini bildirdi.

Bahattin Gönültaş  | 05.09.2024 - Güncelleme : 05.09.2024
BMW, Toyota işbirliğiyle ilk hidrojenli otomobilini 2028'de piyasaya sürmeyi planlıyor

Berlin

BMW Group tarafından yapılan açıklamada, iki markanın yeni nesil hidrojen yakıt hücresi teknolojisini (FCEV) ortaklaşa geliştirmek üzere anlaştığı belirtildi.

Satın alma ve geliştirme alanındaki işbirliğinin büyük miktarlarda üretim yapılmasını ve maliyetlerin düşürülmesini sağlayacağının belirtildiği açıklamada, BMW'nin hangi modelinin hidrojenli otomobil olarak sunulacağı konusunda bilgi verilmedi.

Öte yandan, hidrojenle çalışan araçlar hızlı bir şekilde yakıt ikmali yapabiliyor ve tamamen elektrikli araçlara göre daha uzun bir menzile sahip oluyor. Fakat yüksek maliyetler ve sınırlı bir yakıt istasyonu ağı nedeniyle çok az otomobil üreticisi bu teknolojiye yatırım yapıyordu.

Yenilenebilir enerjilerin yaygınlaşmasıyla yeşil hidrojenin bulunabilirliğinin artması ve fiyatların düşmesi bekleniyor.

Bugün dünya genelinde 1000 hidrojen yakıt ikmal istasyonu bulunuyor. Avrupa'da, 2030'a kadar hidrojen için yaklaşık 400 yeni yakıt ikmal istasyonu inşa edilmesi planlanıyor.

BMW, hidrojen şarj altyapısının 2028'e kadar önemli ölçüde gelişeceğini hesaplıyor.

BMW AG Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Zipse, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Toyota ile hidrojen teknolojisindeki projeyi "otomotiv tarihinde bir dönüm noktası" olarak niteledi.

Zipse, "Gücünü hidrojenden alan ve işbirliğimizin ruhuyla hareket eden bu araç, teknolojik ilerlemenin geleceğin mobilitesini nasıl şekillendirdiğinin habercisi olacak." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Esenyurt'ta araç yangını nedeniyle D-100 Edirne istikameti trafiğe kapandı
Bakan Kurum: İzmir Körfezi'nde büyük bir çevre felaketi yaşanıyor
Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze’de soykırımın baş sorumlusu Netanyahu’nun kendisidir
Gaziantep'te 21 kişinin öldüğü Gölgeler Apartmanı'na ilişkin davada karar
Atık su deşarjının detaylı incelenmesi için İzmir Körfezi'nde ikinci bilim seferi düzenlenecek

Benzer haberler

BMW, Toyota işbirliğiyle ilk hidrojenli otomobilini 2028'de piyasaya sürmeyi planlıyor

BMW, Toyota işbirliğiyle ilk hidrojenli otomobilini 2028'de piyasaya sürmeyi planlıyor

Savunma sanayisi milli hidrojen teknolojileriyle atılım hedefliyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet