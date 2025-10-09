Dolar
41.72
Euro
48.59
Altın
4,033.08
ETH/USDT
4,428.70
BTC/USDT
121,885.00
BIST 100
10,800.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşması sonrası bölgedeki son duruma ilişkin Gazze şeridini gören Sderot’tan yayındayız Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Haydarpaşa Garı'nda basın toplantısı düzenliyor
logo
Ekonomi

BM'den kritik mineraller için sorumlu finansman ve yatırım çağrısı

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) temiz enerji dönüşümüyle talebin giderek arttığı kritik minerallerde sürdürülebilir üretim için "sorumlu finansman ve yatırım" çağrısında bulundu.

Nuran Erkul Kaya  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
BM'den kritik mineraller için sorumlu finansman ve yatırım çağrısı

Londra

UNEP bünyesindeki Uluslararası Kaynak Paneli tarafından hazırlanan ve dünyadaki kritik mineral talebi, üretimi, ticareti ve finansmanına ilişkin gelişmelerin analiz edildiği "Sürdürülebilir Kalkınma için Enerji Dönüşüm Minerallerinin Sorumlu Tedarikinin Finansmanı" raporu yayımlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre, dünyada kritik mineral çıkarımı 1970'ten beri beş kat arttı. Güneş panelleri, rüzgar türbinleri ve bataryalar gibi temiz enerji teknolojilerinde kritik minerallerin yoğun şekilde kullanılması, bu minerallere yönelik talebi artırdı. Dünyada temiz enerji dönüşümünün hızlanmasıyla, kritik mineral talebinin artmaya devam etmesi bekleniyor.

Bu kapsamda UNEP, sermaye yoğun ve yüksek riskli bir sektör olan bu alana yönelik sorumlu finansman sağlanması ve yatırımların da bu anlayışla yapılması çağrısında bulunuyor.

Geri dönüşüm hedefleri, devlet destekli finansman ve vergi teşvikleri, eko-tasarım için teşvikler veya geri dönüşüm tesislerini finanse edecek yeşil tahviller gibi önlemlerin, yeni ham madde ihtiyacını düşürebileceği öngörülüyor.

Ayrıca, şeffaflığın artırılması, yerel koşullara uygun ruhsatlandırma süreçlerinin sağlanması ve kapasite geliştirme gibi uygulamalarla, bu sektör için "uluslararası sürdürülebilirlik çerçevesi" oluşturulabileceği ve böylece çevresel ve sosyal risklerin yönetilmesinde resmi finans kaynaklarına erişimin artırılabileceği belirtiliyor.

Uluslararası Enerji Ajansına göre, dünyada 2050'ye kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşılabilmesi için kritik minerallere yönelik madencilik yatırımlarının 2030'a kadar 450 milyar dolara, 2040'a kadar ise 800 milyar dolara ulaşması gerekiyor.

Uluslararası Kaynak Paneli Eş Başkanı Janez Potocnik, rapora ilişkin değerlendirmesinde, sürdürülebilir finansman sayesinde "sorumlu madencilik" anlayışının kural haline gelebileceğini kaydederek, "Enerji dönüşümü için gerekli mineral ve metallere yönelik talep, insan haklarına ve çevreye saygı gösterirken sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayan bir madencilik sektörü gerektiriyor." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Samsun Çarşamba Havalimanı yılın 9 ayında 1 milyon 187 bin yolcuya hizmet verdi
ABB'den su hattındaki arızaya ilişkin açıklama
BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas-İsrail görüşmelerinin ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyuyorum

Benzer haberler

BM'den kritik mineraller için sorumlu finansman ve yatırım çağrısı

BM'den kritik mineraller için sorumlu finansman ve yatırım çağrısı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet