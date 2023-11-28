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Ekonomi

Bitlis'te ceviz üretiminden ekonomiye 700 milyon lira katkı sağlanması bekleniyor

Bitlis'in önemli gelir kaynaklarından olan ve ülkenin dört bir yanına pazarlanan ceviz üretiminden ekonomiye 700 milyon lira katkı sağlanması bekleniyor.

Şener Toktaş  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
Bitlis'te ceviz üretiminden ekonomiye 700 milyon lira katkı sağlanması bekleniyor Fotoğraf: Şener Toktaş/AA

Bitlis

Adilcevaz ilçesinde "Kazankaya" ve "Adilcevaz13" isimleriyle tescilli ince kabuklu, farklı tat ve aromaya sahip iri taneli cevizler tüketicilerden ilgi görüyor.

Adilcevaz ilçesinin yanı sıra Ahlat ve Hizan ilçelerinde üreticiler tarafından sırık veya makinelerle hasat edildikten sonra kabuklarından ayrılarak kurumaya bırakılan cevizler, işlemlerin ardından pazara sunuluyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, AA muhabirine, cevizin, Bitlis'in stratejik ürünlerinden biri olduğunu söyledi.

Adilcevaz cevizinin ülkenin her yerinde bilindiğini anlatan Çolak, "2022'de 47 bin 600 dekardan 6 bin 490 ton ceviz elde edilmişti. Bu yıl 48 bin dekardan 7 bin tonun üzerinde ceviz elde etmeyi umuyoruz. Bu yıl cevizin ilimize katma değerinin 700 milyon lira olmasını hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tescilli "Adilcevaz13" ile "Kazankaya" ceviz çeşitlerinde bu yıl 14 bin dekarda 25 bin sertifikalı fidan yetiştirildiğini belirten Çolak, Tarım ve Orman Bakanlığının destekleri, il müdürlüğünün gayretleriyle oluşturulan gen bahçeleri sayesinde sertifikalı fidan sayısını 50 bine çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Bitlis'te yetiştirilen cevizin tane ağırlığının 18-22 gram olduğunu dile getiren Çolak, "İç dolgunluğu ise yüzde 60 civarında. Kabuğu elle kırılabilir ve tüketimi rahattır. Bütün illere gönderilen cevizlerimiz, ilimize katkı sağlamaktadır." diye konuştu.

Ceviz üreticisi Vefa Gülmezer ise ince kabuklu ve aroması güzel olan Adilcevaz cevizinde pazar sorunu yaşamadıklarını söyledi.

Hasadının ekim ayında başladığını kaydeden Gülmezer, "Kimisi sırık kimisi makinelerle hasat ediyor. Artık makineler olduğu için insanlar rahata kavuştu." dedi.

Ceviz ve sertifikalı fidan üreticisi Mehmet Akkoyun da makinelerin kullanımının yaygınlaşmasıyla hasadın daha güvenli yapıldığını aktardı.

Adilcevaz cevizinin yağ oranı, tadı, aromasıyla öne çıktığını ifade eden Akkoyun, "İsteyenler Adilcevaz'dan ceviz temin edebilir. Tescilli Adilcevaz13 ve Kazankaya çeşitlerimizden sertifikalı fidan da üretiyoruz. 1800 rakımda yetiştirdiğimiz cevizimizin tanesi yaklaşık 20 gram geliyor. Türkiye'nin her yerine ceviz gönderiyoruz." diye konuştu.

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