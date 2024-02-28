Dolar
31.19
Euro
33.84
Altın
2,032.30
ETH/USDT
3,350.70
BTC/USDT
60,950.00
BIST 100
9,062.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Altındağ’da “Esnaf Buluşması” programında konuşuyor.
logo
Ekonomi

Bitcoin'in fiyatı Kasım 2021'den bu yana ilk kez 60 bin doları geçti

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle 60 bin doların üzerine çıkarak Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Emre Gürkan Abay  | 28.02.2024 - Güncelleme : 28.02.2024
Bitcoin'in fiyatı Kasım 2021'den bu yana ilk kez 60 bin doları geçti

Moskova

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 3,3 artarak 2 trilyon 230 milyar doları aştı.

En büyük kripto para birimi Bitcoin, spot Bitcoin ETF'lerine yatırım artışının sürdürmesiyle son 24 saatte yüzde 6'dan fazla değer kazandı.

Büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici bir para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler de Bitcoin'deki artışı destekliyor.

Bugün TSİ 16.25 itibarıyla 60 bin 500 dolardan işlem gören Bitcoin, Kasım 2021'den bu yana en yüksek değerine ulaştı. Bitcoin'in haftalık değer kazancı da yüzde 18'i aştı.

Bitcoin geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazanmıştı.

Analistler, nisanda gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) süreci nedeniyle kripto paranın fiyatındaki yukarı yönlü ivmenin sürebileceğine işaret ediyor.

Bitcoin'in fiyatı, Mayıs 2020'deki son yarılanma sürecinin ardından Kasım 2021'de rekor seviyeye ulaşmıştı.

Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 2,6 değer kazanarak 3 bin 339 dolar seviyesine ulaştı. Ethereum da 2021'de 4 bin doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 11 farklı spot Bitcoin ETF başvurusunu 11 Ocak'ta onaylamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye Maarif Vakfı, Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki okulun resmi açılışını yaptı
İstanbul Havalimanı 12-18 Şubat'ta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya-Ukrayna savaşında barışın inşası için müzakere masasını yeniden tesis etmeye hazırız
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemilere kapatıldı
Büyükelçi Kavakcı: Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dirayeti olmasaydı başörtüsü yasağı bugün de kalkmazdı

Benzer haberler

Bitcoin'in fiyatı Kasım 2021'den bu yana ilk kez 60 bin doları geçti

Bitcoin'in fiyatı Kasım 2021'den bu yana ilk kez 60 bin doları geçti

Bitcoin'in fiyatı Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı

Kripto para piyasasındaki yükselişlerde "Çin yeni yılı" ve "ETF gelişmeleri" etkili oldu

Kripto para uzmanları yatırımcıları "risklere" ve "kulaktan dolma bilgilere" karşı uyardı

Kripto para uzmanları yatırımcıları "risklere" ve "kulaktan dolma bilgilere" karşı uyardı
Bitcoin'in piyasa değeri 1 trilyon doların üzerine çıktı

Bitcoin'in piyasa değeri 1 trilyon doların üzerine çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet